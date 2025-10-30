Maraio: costruire una Campania protagonista

di Erika Noschese

«Vogliamo compiere un passo avanti, con una lista unita, inclusiva e radicata nei territori, composta da amministratori, professionisti e donne di grande valore. Avanti Campania rappresenta tutto questo: passione, competenza e speranza». Lo ha dichiarato Enzo Maraio, segretario nazionale del PSI. I socialisti sono impegnati nella campagna elettorale con la lista civica Avanti, con un obiettivo chiaro: raddoppiare il consenso e offrire un contributo concreto e incisivo in Consiglio regionale.

Segretario Maraio, Avanti in piena campagna elettorale. Che clima c’è?

«C’è chi parla di cose concrete e programmi e chi, a destra, prova a buttarla in rissa. Noi, invece, vogliamo concentrarci, in sintonia con il presidente Fico, sulle cose che contano davvero per i cittadini: sanità, lavoro, giovani, casa, sviluppo. Parlare di problemi reali e soluzioni possibili, senza alimentare tensioni inutili».

Per i socialisti quali priorità?

«Le nostre priorità sono chiare: una sanità pubblica più forte e vicina ai territori, la telemedicina e la sanità di prossimità per accorciare le distanze. Lavoro abbinato alla formazione, con percorsi rapidi che permettano ai giovani di inserirsi stabilmente. E poi un grande piano casa, con fondi per l’edilizia popolare e per la rigenerazione urbana. Sono questi i fronti su cui vogliamo incidere subito».

Giovani e cultura, quali iniziative mettere in campo?

«Vogliamo puntare sui grandi eventi culturali come leva di attrazione, ma anche su programmi concreti per i giovani: formazione di qualità, progetti Erasmus regionali, sostegno alle startup e agli spazi creativi. Crediamo nei giovani come protagonisti del cambiamento, non come spettatori. La cultura e l’innovazione devono camminare insieme».

Si riparte dall’uscente Andrea Volpe. Obiettivo raddoppiare i consensi…

«Ripartiamo da Andrea Volpe, da una grande squadra e dall’impegno di tutti i candidati. In questi anni abbiamo dimostrato serietà, presenza e capacità di proposta. Ora vogliamo fare un passo avanti, con una lista unita, aperta e radicata nei territori, con amministratori, professionisti, donne di grande qualità».

Quali i punti più importanti del programma elettorale?

«Il nostro programma si fonda su cinque pilastri chiari e concreti. Ripartire dai meriti, per una Campania che valorizza competenze e innovazione, creando lavoro stabile e di qualità. Riconoscere i bisogni, con una sanità pubblica più accessibile, una medicina territoriale efficiente, case per chi ne ha bisogno e welfare di prossimità. Rigenerare le comunità, puntando su sostenibilità ambientale, economia circolare e valorizzazione dei borghi e delle aree interne. Rinnovare il patto democratico, rendendo le istituzioni trasparenti, partecipate e vicine ai cittadini. E infine Riconnettersi al futuro, investendo su digitale, intelligenza artificiale, mobilità integrata e turismo sostenibile. Un programma che unisce concretezza, visione e coraggio per costruire una Campania protagonista in Italia e in Europa».

Perché scegliere Avanti Campania?

«Perché siamo l’incontro tra tradizione e rinnovamento. Portiamo con noi la storia del riformismo, la migliore tradizione del cattolicesimo popolare, la concretezza dell’impegno amministrativo e la voglia di costruire un futuro diverso. Siamo radicati nelle comunità, crediamo nella politica come servizio e vogliamo dare alla Campania una nuova stagione di sviluppo, diritti e dignità. Avanti Campania è questo: passione, competenza e speranza».