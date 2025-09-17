Lollipop Chainsaw RePOP arriva su Nintendo Switch 2 a novembre - Le Cronache
Tecnologia

Lollipop Chainsaw RePOP arriva su Nintendo Switch 2 a novembre

  • Settembre 17, 2025
(Adnkronos) – Dragami Games ha annunciato Lollipop Chainsaw RePOP – Nintendo Switch 2 Edition, in uscita a novembre. Gli utenti che possiedono già la versione per Switch potranno passare alla nuova edizione tramite un Upgrade Pass, anche se non è ancora chiaro se l’operazione sarà gratuita o a pagamento. La nuova versione sfrutterà le capacità della console di nuova generazione con miglioramenti “significativi” a risoluzione, frame rate e qualità grafica complessiva, offrendo un’esperienza superiore rispetto all’attuale edizione per Switch. Il gioco sarà inoltre giocabile in anteprima al Tokyo Game Show 2025, in programma dal 25 al 28 settembre al Makuhari Messe di Chiba. I visitatori che proveranno la demo riceveranno in regalo una speciale clear file a tema Lollipop Chainsaw. Lollipop Chainsaw RePOP ha debuttato per la prima volta il 12 settembre 2024 su PlayStation 5, Xbox Series, Switch e PC via Steam, seguito dal lancio su PlayStation 4 e Xbox One il 2 dicembre 2024. Al 12 agosto 2025, le vendite complessive hanno superato quota 300.000 copie. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

