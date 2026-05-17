Loffredo: parlano di De Luca perché non hanno argomenti

L’assessore uscente all’urbanistica, Dario Loffredo, si sta mostrando come uno dei candidati più attivi in questo scorcio di campagna elettorale. Dal lungomare al centro agroalimentare per passare ad altre importanti opere di urbanizzazione che l’ex esponente della Giunta Napoli intende portare avanti. In che modo? Grazie al consenso che dovranno essere solo gli elettori ad attribuirgli, facendo leva sulla sua esperienza e sul contributo fattivo che ha offerto alla città in questi anni. E proprio questo è stato il focus dell’incontro organizzato ieri, presso il Saint Joseph, dal consigliere comunale di San Cipriano Picentino Luigi Sica con l’assessore uscente Loffredo e il candidato sindaco, Vincenzo De Luca.

Manca ormai una settimana all’appuntamento elettorale. Come sta andando la campagna?

“Sto incontrando ed ascoltando tante persone in tutti i quartieri della città. Del resto ho sempre fatto così, presenza ed ascolto”.

Una campagna accompagnata da uno slogan chiaro: “fatti, non chiacchere”, così come lei indica sui social e non solo.

“In 15 anni di azione amministrativa, ho sempre badato alla concretezza, piccole risposte quotidiane. Soprattutto parlare sempre un linguaggio di verità con le persone. Impegno, presenza, decisione e chiarezza”.

Può descriverci una sua giornata tipo nel corso di questo periodo che precede la chiamata alle urne?

“Trascorro le giornate tra incontri con associazioni, comitati, cittadini, imprenditori, commercianti, ecc. intervallati dal telefono che squilla continuamente. Chiaramente senza mai sottrarre tempo ai miei figli”.

I toni di questa campagna elettorale?

“L’unica proposta di chiara visione della città è quella del nostro candidato sindaco Vincenzo De Luca. Gli altri candidati parlano di De Luca perché non hanno né argomenti né visione, del resto non ricordo di azioni politiche di costoro a difesa della nostra Salerno”.

Cosa vuole dire ai suoi elettori per convincerli a votarla? Immaginiamo che lei punta a continuare il lavoro lasciato in sospeso come Assessore all’Urbanistica.

“Ai miei concittadini, innanzitutto chiedo di andare a votare, perché è importante esercitare un proprio diritto. Se sceglieranno me, sarò onorato di poter continuare il lavoro svolto, come sempre con presenza, umiltà, ascolto, concretezza e dedizione. Del resto @iocisono e ci sarò per tutti”. Una sintesi, quella dell’assessore uscente, nella quale emerge chiaramente quella concretezza di cui va fiero e che ha più volte richiamato nei suoi videomessaggi e negli incontri con i cittadini. Il settore di competenza di Loffredo è tra i più delicati, perché definisce l’immagine urbanistica di Salerno, un aspetto che rappresenta spesso il primo biglietto da visita per turisti e visitatori.

Ma non si tratta solo di estetica: la cura degli spazi pubblici, la manutenzione delle aree verdi, la riqualificazione dei quartieri e la gestione ordinata del territorio incidono profondamente sulla qualità della vita dei residenti. Loffredo rivendica il lavoro svolto con la consapevolezza che ogni intervento, anche il più piccolo, contribuisce a costruire una città più accogliente, funzionale e capace di valorizzare la propria identità per mostrarla con orgoglio all’esterno e contribuire a far diventare Salerno quel modello di città Europea più volte evidenziato nei vari interventi elettorali.

Mario Rinaldi