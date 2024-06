Loffredo: Corso, il primo lotto è quasi terminato

Dovrebbero terminare nei prossimi giorni i lavori relativi al primo lotto su corso Vittorio Emanuele. Ad annunciarlo l’assessore al Commercio, Urbanistica e Lavori Pubblici Dario Loffredo chiarendo che è già in corso la posa in opera delle mattonelle e nei prossimi giorni si completerà il lotto. «Siamo consapevoli di aver creato disagi ai commercianti ma non potevamo fare diversamente anche perchè si tratta di un intervento atteso da tantissimi anni, un patrimonio per la città di Salerno e per i cittadini salernitani», ha spiegato l’assessore Loffredo rivendicando che post covid il Comune di Salerno è stato il primo in Italia a disporre la possibilità, per i titolari di attività ristorative, di espandere gli spazi e solo in un secondo momento il governo nazionale ha approvato il medesimo intervento a tutela di un settore fortemente penalizzato dalla società. «Sul fronte del commercio tante sono le iniziative in programma e tante altre ce ne saranno con il solo obiettivo di permettere ai commercianti di tirare un sospiro di sollievo – ha aggiunto l’assessore – Piuttosto, consiglierei a questi sedicenti opinionisti di parlare con la maggioranza di governo, del resto fanno parte di partiti del centrodestra, per chiedere di sbloccare i fondi di sviluppo e coesione per dare a noi la possibilità di realizzare ulteriori iniziative e aiutare ancora di più il fronte del commercio». Loffredo punta poi il dito contro l’autonomia differenziata rimarcando che «questa misura non fa altro che aumentare il divario tra nord e sud», ha ribadito l’assessore. E in merito alle altre iniziative in programma per il commercio cita la Notte Bianca, «un’iniziativa ormai collaudata giunta all’undicesima edizione e queste sono occasioni da cogliere al volo anche perchè tutti gli spettacoli in programma sono ad ingresso gratuito. Cerchiamo di sfruttare le iniziative per fare di più per incrementare il settore». Nel frattempo, l’assessore ai Lavori Pubblici ha annunciato che proseguono i lavori per la riqualificazione di Santa Teresa: gli interventi si stanno effettuando per il sotto struttura ma lunedì si inizierà anche con la sovrastruttura per completare entro l’estate la riqualificazione mentre a luglio dovrebbe essere inaugurato il Giardino della Minerva, interessato da importanti progetti di riqualificazione e nuovi interventi saranno annunciati già nelle prossime settimane come confermato da Dario Loffredo. Erika Noschese