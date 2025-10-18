Litoranea, via al boulevard e ad un albergo firmato da Stefano Boeri

La litoranea di Salerno si prepara a una trasformazione radicale. Come annunciato dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, è in arrivo un piano di riqualificazione viaria che sposterà il traffico verso l’interno, liberando la fascia costiera per la creazione di un boulevard panoramico.

Il progetto, finanziato con 2 milioni di euro già stanziati, mira a rendere più fluido l’accesso al Marina d’Arechi, cuore turistico e nautico della città, dove è prevista la realizzazione di un albergo progettato dall’architetto Stefano Boeri, tra i nomi più autorevoli dell’urbanistica internazionale.

«Stiamo lavorando per una Salerno sempre più moderna e attrattiva», ha dichiarato De Luca a margine della presentazione dei lavori del Palasalerno, sottolineando che la riqualificazione del litorale rappresenta «un passo decisivo per lo sviluppo turistico e la qualità urbana dell’intera area costiera».