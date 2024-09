L’impatto mortale per Nello Ingenito

Vietri sul Mare/Sarno. Domenica di sangue nel salernitano: perde la vita il 32enne sarnese, Nello ingenito, rimasto vittima di un gravissimo incidente stradale accaduto dopo le 13 di ieri tra il territorio di Vietri sul Mare e Cava de’ Tirreni mentre era in sella alla sua moto. La corsa del mezzo a due ruote, che si dirigeva verso la città metelliana, è finita contro un furgone che da Cava de’ Tirreni stava svoltando verso la frazione Alessia. Tremendo l’impatto che non ha lasciato scampo al giovane sbalzato violentemente sull’asfalto della strada che porta verso la città metelliana. La moto invece ha finito la sua corsa nella piccola arteria che conduce ad Alessia, a una ventina di metri dall’imbocco. Immediati i soccorsi giunti dalla vicina Cava de’ Tirreni che a bordo di un’ambulanza hanno trasferito lo sfortunato centauro presso l’ospedale Santa Maria dell’Olmo dove Ingenito è arrivato già morto a causa delle gravissime ferite riportate. Sotto shock il conducente del furgone bianco contro cui è finita la moto del 32enne. La dinamica del grave incidente è al vaglio degli inquirenti coordinati dalla procura nocerina che ha aperto un fascicolo d’inchiesta (ora per prassi) con l’ipotesi di omicidio colposo. Dotto la lente è finita la posizione del conducente del furgone per capire se prima di svoltare verso la frazione Alessia abbia rispettato alcune regole stradali, come ad esempio la freccia che avrebbe indicato di proseguire a sinistra oppure fermarsi prima di immettersi sulla strada che porta alla frazione permettendo così al motociclista di poter superare quel tratto di via e proseguire verso Cava de’ Tirreni. Cosa che non è accaduta perchè la corsa del 32enne è finita tragicamente contro il furgone. L’incidente ha sconvolto non solo la comunità di Sarno, dove Nello era molto conosciuto e amato, ma anche quella di Vietri sul Mare. Nello era figlio di Salvatore Ingenito e Giuliana Prisco, e lascia insieme ai genitori anche la sorella Arianna. La famiglia, devastata dal dolore, ha dato il triste annuncio della sua scomparsa. I messaggi di cordoglio e vicinanza non si sono fatti attendere. “Un terribile lutto ha colpito la nostra comunità con la morte di un giovane figlio della nostra città, vittima di un incidente drammatico. Ci stringiamo intorno alla famiglia in questo momento di profondo dolore. Tutta la nostra vicinanza ai genitori e alla sorella”, ha affermato il sindaco di Sarno Francesco Squillante. Numerosi i messaggi d’affetto sui social per ricordare la figura del 32enne conosciuto come “una persona solare, sempre pronta a strappare un sorriso, e un grande appassionato delle due ruote. La sua morte lascia un vuoto incolmabile nel cuore di chi lo conosceva e lo amava”. La salma di Nello Ingenito è stata trasferita nell’obitorio dell’ospedale di Cava de’ Tirreni a disposizione del magistrato che dovrà decidere se proseguire con l’autopsia.