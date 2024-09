La Cavese torna al successo, Latina ko

Francesco De Pisapia

CAVESE- LATINA 1-0

CAVESE (4-3-1-2): Boffelli; Rizzo, Peretti , Piana, Maffei; Amara, Pezzella (dal 17’st Loreto), Citarella (dal 32’st Marranzino); Vitale; Fella (dal 17’st Vigliotti), Sorrentino (dal 38’st Diarrassouba). A disposizione: Lamberti, Di Somma, Barba, Marchisano, Quattrocchi, Tropea, Badje, Di Domenico, Barone. All.: Raffaele Di Napoli

LATINA (3-4-2-1): Zacchi; Berman (dal 17’st Di Renzo), Vona E., Cortinovis (dal 27’st Saccani); Crecco (dal 12’st Improta), Riccardi, Ndoj (dal 12’st Petermann), Ercolano (dal 27’st Mastroianni); Bocic, Di Livio; Capanni. A disposizione: Basti, Cardinali, Ciko, Marenco, Martignago, Vona A., Scravaglieri. All.: Pasquale Padalino.

ARBITRO: sig. Enrico Gigliotti di Cosenza (Mario Chichi di Palermo e Andrea Rizzello di Casarano). IV° ufficiale: Nico Valentini di Brindisi.

MARCATORI: 9′ pt Fella

NOTE: pomeriggio sereno disturbato dal vento; terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 3.000 circa con sparuta rappresentanza ospite. Ammoniti: al 14′ pt Vitale (C); al 21′ pt Piana (C); al 35′ pt Vona E. (L); al 37′ pt Ndoje (L); al 2′ st Amara (C); al 40′ st Vigliotti (C); al 48′ st Diarrassouba (C); al 51′ st Rizzo (C). Angoli 5 a 2 per la Cavese. Recuperi: 0′ pt; 5’+2’st.

CAVA DE’ TIRRENI – La Cavese torna al successo contro il Latina confermandosi autentica bestia nera dei pontini che a Cava confermano la loro tradizione negativa. Non inganni il risultato striminzito in quanto i metelliani, oltre ad un palo, hanno dilapidato almeno tre nitide palle gol. Mister Di Napoli rispetto alla gara con l’Altamura conferma la difesa a quattro preferendo il rientrante Rizzo a Barba, mentre in avanti Fella e Sorrentino con Vitale ad agire alle loro spalle. Mister Padalino effettua solo due cambi con Cortinovis al posto di Petermann passando alla difesa a tre e preferendo Bocic in avanti a Mastroianni. Pronti via e Cavese in vantaggio al 9’ minuto. Dal primo angolo della gara, Pezzella disegna una parabola a rientrare pescando la testa di Piana; poi un batti e ribatti in area di rigore e la sfera termina sui piedi di Fella che da due passi deposita alle spalle di Zacchi. Immediata la reazione del Latina che risponde con Crecco il quale con una conclusione a giro rasoterra dalla distanza impegna a terra l’estremo metelliano. Di li a poco ci prova Riccardi dalla distanza che spedisce di non molto distante dal palo alla sinistra di Boffelli. Ancora pericolosi gli ospiti con Bocic al minuto 18’ con una bordata dalla distanza con la palla che sorvola la trasversale. La Cavese nonostante il vento a sfavore riesce a contenere gli avversari senza abbassarsi anche se le ampie giocate dei pontini costringono ad arretrare anche le ali del centrocampo. Al 34’ Bocic sfugge sulla destra offensiva a Maffei a prova un sinistro a rientrare che termina a circa mezzo metro dal palo alla destra del portiere. Poi al 37’ una punizione dai venticinque metri da posizione defilata sulla destra battuta da Pezzella trova pronto Zacchi ad un volo plastico sulla propria sinistra a respingere. Tre minuti più tardi il palo interno colpito da Sorrentino nega il raddoppio ai metelliani su lancio a tagliare il campo dalla parte opposta di Vitale. Al 43’ un indemoniato Sorrentino dalla sinistra manda in tilt Vona e una volta liberatosi dalla marcatura serve al centro dove Fella sottomisura non trova la deviazione vincente. Ad inizio ripresa nessun cambio da ambo le parti ma subito gli ospiti si conquistano un calcio di punizione poco fuori dalla lunetta: della battuta se ne incarica Ndoj ma la palla s’infrange sulla barriera. Al 56’ nuovamente Latina in avanti con Riccardi che dalla distanza ci prova ma Boffelli para a terra senza difficoltà. Mister Padalino prova a scuotere i suoi con un doppio cambio ma è Vitale a sciupare una buona chance dal vertice dell’area spedendo alto. Poi anche i metelliani effettuano una doppia sostituzione con Loreto e Vigliotti passando al 3-5-2. Maffei in ripartenza al 68’ per poco non propizia un autogol in quanto il suo cross dalla sinistra viene deviato poco sopra la traversa da Vona. Il neo entrato Improta al 74’ con un rasoterra dalla sinistra manda a lato dalla parte opposta. Tre minuti dopo Sorrentino spreca spedendo in piena area sull’esterno della rete anziché servire il compagno libero a centro area. Vigliotti tutto solo in area al minuto 77’ perde l’attimo giusto per calciare in rete facendosi anticipare dal difensore. Sembrava arrivare la beffa all’82’ ma Boffelli nella circostanza si supera: punizione battuta da Petermann e colpo di testa di Improta ma il numero uno metelliano vola all’incrocio dei pali a respingere. Il neo entrato nero azzurro nell’occasione s’infortuna e lascia il campo ed i compagni in inferiorità numerica avendo già effettuato tutte le sostituzioni. Non accade più nulla fino alla fine dei sette minuti di recupero. Vittoria preziosa in chiave classifica che consente ai metelliani di preparare in tutta tranquillità l’ostica gara in programma sabato a Picerno contro la compagine locale.