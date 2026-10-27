Leonardo Maria Del Vecchio: “Propongo a Travaglio un confronto pubblico sul ‘Fatto'”

(Adnkronos) – Leonardo Maria Del Vecchio conferma e rilancia il proprio interesse per il Fatto Quotidiano, proponendo al direttore Marco Travaglio un confronto sulle prospettive della testata.

“Propongo formalmente”, scrive su X “un confronto pubblico nel contesto che preferisce, per parlare di piani industriali e avere l’opportunità di chiarire la mia posizione in merito all’offerta d’acquisto del Fatto Quotidiano”.

Nei giorni scorsi Leonardo Maria Del Vecchio, tramite il gruppo Lmdv Media, ha avviato un’attività di due diligence per lanciare un’offerta pubblica di acquisto volontaria finalizzata al delisting della Società Editoriale Il Fatto S.p.A. (Seif). I soci fondatori, però, hanno rifiutato l’ipotesi di una cessione delle

quote. “E’ una prima reazione, non c’è stato un piano di investimento e un

dialogo” aveva commentato ieri Leonardo Maria Del Vecchio nel corso del programma Password di Rtl 102.5.

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