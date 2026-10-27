Leonardo Maria Del Vecchio: "Propongo a Travaglio un confronto pubblico sul 'Fatto'" - Le Cronache
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Anthropic in Borsa, è più la paura di restare fuori che di perdere soldi Incidente sul ponte Crepax, ambulanza supera bus e urta moto: 30enne muore nella notte XXIII edizione del premio ‘Le ragioni della nuova politica’, assegnati riconoscimenti Elezioni in Israele, affluenza record: alle 14 è al 44,9%. Uomo armato di coltello minaccia leader dem Golan Ilaria Salis: “Solidarietà a Youssef Siher, capro espiatorio ideale. Contro di lui gogna razzista e islamofoba” Caso Matteo Materazzi, task force Italia-Usa studia già Sla associata al gene Tardbp Leonardo Maria Del Vecchio: “Propongo a Travaglio un confronto pubblico sul ‘Fatto'” La Camera bersaglio di attacchi informatici, nel mirino mail di parlamentari: c’è anche quella di Meloni Curigliano (Esmo): “Test genomici per il cancro nei seno nei Lea passo avanti verso cure su misura” Monza, accoltellato a morte dopo una lite: fermato un 38enne Migranti, Ue propone riforma Frontex: 30mila agenti e regia su rimpatri Electro IB compie 25 anni, da Brescia al fianco delle imprese nell’automazione industriale Anthropic in Borsa, è più la paura di restare fuori che di perdere soldi Incidente sul ponte Crepax, ambulanza supera bus e urta moto: 30enne muore nella notte XXIII edizione del premio ‘Le ragioni della nuova politica’, assegnati riconoscimenti Elezioni in Israele, affluenza record: alle 14 è al 44,9%. Uomo armato di coltello minaccia leader dem Golan Ilaria Salis: “Solidarietà a Youssef Siher, capro espiatorio ideale. Contro di lui gogna razzista e islamofoba” Caso Matteo Materazzi, task force Italia-Usa studia già Sla associata al gene Tardbp Leonardo Maria Del Vecchio: “Propongo a Travaglio un confronto pubblico sul ‘Fatto'” La Camera bersaglio di attacchi informatici, nel mirino mail di parlamentari: c’è anche quella di Meloni Curigliano (Esmo): “Test genomici per il cancro nei seno nei Lea passo avanti verso cure su misura” Monza, accoltellato a morte dopo una lite: fermato un 38enne Migranti, Ue propone riforma Frontex: 30mila agenti e regia su rimpatri Electro IB compie 25 anni, da Brescia al fianco delle imprese nell’automazione industriale
Ultim'ora Nazionale

Leonardo Maria Del Vecchio: “Propongo a Travaglio un confronto pubblico sul ‘Fatto'”

  • Ottobre 27, 2026
  • 0
  • 60
  • 1 Min Read
Leonardo Maria Del Vecchio: “Propongo a Travaglio un confronto pubblico sul ‘Fatto'”

(Adnkronos) – Leonardo Maria Del Vecchio conferma e rilancia il proprio interesse per il Fatto Quotidiano, proponendo al direttore Marco Travaglio un confronto sulle prospettive della testata.  

“Propongo formalmente”, scrive su X “un confronto pubblico nel contesto che preferisce, per parlare di piani industriali e avere l’opportunità di chiarire la mia posizione in merito all’offerta d’acquisto del Fatto Quotidiano”. 

 

Nei giorni scorsi Leonardo Maria Del Vecchio, tramite il gruppo Lmdv Media, ha avviato un’attività di due diligence per lanciare un’offerta pubblica di acquisto volontaria finalizzata al delisting della Società Editoriale Il Fatto S.p.A. (Seif). I soci fondatori, però, hanno rifiutato l’ipotesi di una cessione delle
quote. “E’ una prima reazione, non c’è stato un piano di investimento e un
dialogo” aveva commentato ieri Leonardo Maria Del Vecchio nel corso del programma Password di Rtl 102.5. 

 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025