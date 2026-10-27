La Camera bersaglio di attacchi informatici, nel mirino mail di parlamentari: c’è anche quella di Meloni

(Adnkronos) – Gli attacchi ai sistemi informatici della Camera dei deputati hanno riguardato, a quanto si apprende, caselle di posta elettronica di parlamentari. Tra queste anche quella, da deputata, di Giorgia Meloni. Tuttavia al momento sono ancora in corso accertamenti per chiarire l’entità dell’attacco informatico. Intanto dalla Camera dei deputati si è sottolineato che si tratta di una “questione che non ha carattere di emergenza e che si presenta quotidianamente. Sono state messe in campo tutte le misure di protezione, anche in collaborazione con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) con cui è attivo un protocollo specifico”.

Relativamente all’attacco hacker, fonti di Palazzo Chigi precisano che non è quella che viene utilizzata dalla presidente del Consiglio per le comunicazioni di governo.

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