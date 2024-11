Le zampogne salernitane dal Papa

Mercoledì 27 novembre la Sala Nervi in Vaticano sarà pervasa dalle armonie e dalle melodie tipiche del nostro Natale grazie ai salernitani Antonio Giordano e Vincenzo Ferraioli che porteranno nella Santa Sede l’atmosfera natalizia con la magia della zampogna. I due musicisti salernitani, hanno accolto con entusiasmo l’invito a dedicare al Pontefice un suggestivo repertorio di brani eseguiti con zampogna e ciaramella, strumenti simbolo della tradizione popolare della nostra terra. Saranno proprio quelle melodie, che vengono tradizionalmente suonate durante le Novene dell’Immacolata e del Natale, a trasmettere il calore e lo spirito natalizio ancora profondamente radicati nella cultura della nostra provincia. L’invito rappresenta un ulteriore e significativo riconoscimento per il progetto delle Zampogne di Daltrocanto attraverso il quale Antonio Giordano si dedica da anni alla ricerca, allo studio e alla promozione di uno strumento antico e affascinante come la zampogna. L’udienza sarà trasmessa in streaming su https://www.comunicazione.va/ it/servizi/live.html Per la provincia di Salerno è motivo di orgoglio la presenza di Giordano e Ferraioli dinanzi al Papa che avrà la possibilità, in questo modo, di vivere le tradizioni natalizie grazie ai nostri artisti salernitani.