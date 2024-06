Le nostre ricette: E’ sempre tempo di pane

Un evergreen,che conquista sempre, chiamiamole bruschette ,crostoni o toast una bella fetta di pane tostata,con l’ aggiunta di verdure ,formaggi e frutta fresca sono un vero must dell’ estate,perfette come aperitivo , antipasto, ma anche come pranzo apportando tutti i nutrienti necessari.

Un solo segreto scegliere un buon pane di qualità, preferibilmente casareccio a lunga lievitazione.

Vi lascio tre mie interpretazione con fichi,arance e pesche.

Avocado toast con uova e salmone

Avocado toast: il vero trend degli ultimi anni.

Prepararlo è semplicissimo e, visto che lo adoro, lo porto in tavola molto spesso ,ma in una versione totalmente light con materie prime di qualità come un buon pane casereccio,delle uova bio ed un buon salmone affumicato.

PER 2 PERSONE

INGREDIENTI

1 avocado

2 fette di pane casereccio

50 gr.di salmone affumicato

2 uova bio

Olio evo

Sale

PREPARAZIONE

Pulite ed affettate l’avocado,tostate il pane e cuocete l’uovo all’occhio di bue con un un filo d’olio.

Sgocciolate il salmone ed assemblate il tutto.

Partendo dalle fette di avocado,il salmone, l’uovo.

In poco tempo avrete un pasto sano, light,ma saziante,chi vuole può aggiungere un velo di maionese.

Ricotta toast con fichi

Il ricotta toast, per dirla nella lingua universale che è l’inglese, è una fetta di pane, tostato, spalmato di ricotta e sormontato da verdura, salumi, oppure frutta e miele in una versione dolce.

Semplice come fare una bruschetta, ma con tutti gli elementi per diventare tendenza.

Versatile perché lo puoi mangiare a colazione, pranzo o merenda; personalizzabile in qualunque declinazione dolce e salata; con un latticino a basso contenuto di grassi e quindi light come la ricotta ,alla portata di tutti per reperibilità della materia prima e per costo.

La mia versione è con pane casareccio a lunga lievitazione con ricotta di bufala,miele millefiori e fichi cilentani.

PER 2 PERSONE

2 fette di pane casareccio

100 gr.di ricotta di bufala

4 fichi

2 cucchiaini di miele

Rosmarino

PREPARAZIONE

Tostare il pane,spalmare la ricotta precedentemente lavorata con il miele e finire con i fichi un filo di miele e qualche ago di rosmarino

Bruschettone con alici ed arance

Un connubio di sapore che ti fanno subito venire in mente ,costiera,sole.

Pochi ingredienti che compongono un piatto unico: pane casareccio,alici di Cetara,arance e provola affumicata.

PER 2 PERSONE

INGREDIENTI

2 fette di pane casareccio integrale

1 arancia bio

4 alici di Cetara dissalate

4 foglie di insalata

4 fette di provare affumicata campana

PREPARAZIONE

Tostare il pane

Farcite con l’ insalata,le fette di arancia ,le fette di provola e le alici dissalate

Raffaella D’Andrea