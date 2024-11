L’avvenrura alla Salernitana di Valeri

Enzo Sica

Ci ha lasciato un altro pezzo della nostra Salernitana degli anni settanta, un signor difensore, arcigno, che dava l’anima sul campo con la maglia granata. Era nato in Sardegna Mario Valeri che insieme a Zandonà nel reparto difensivo, in quei campionati difficili di terza serie, nel mitico stadio Donato Vestuti è stato sempre un grande leader onorando la maglia che indossava e certamente i tifosi con i capelli grigi lo ricordano con tantissimo affetto.

Aveva75 anni, Mario, era nato a Sorso un piccolo paese sardo, nella cui squadra locale aveva aveva mosso i primi passi da calciatore prima del trasferimento alla Torres, alla Fiorentina, alla Lazio e poi al Cagliari nella cui squadra aveva giocato anche con il grande e indimenticabile Gigi Riva disputando ben 140 gare con la maglia rossoblù.

A Salerno arrivò nella stagione 1978 – 1979, con un buon curriculum alle spalle e con calciatori importanti per la terza serie dell’epoca, nella gestione societaria con Enzo Paolillo e Giovanni Benvenuto ai vertici e con Tom Rosati alla guida della squadra anche se poi il tecnico fu avvicendato, in quella stagione, in panchina da Franco Viviani. Valeri disputò da terzino destro un eccellente campionato con la squadra che, dopo aver penato tantissimo nel corso della stagione tanto che rischiò la retrocessione, fini poi al sesto posto.In granata vi rimase per due stagioni. Due stagioni tempestose per il difensore. L’anno dopo grandi turbolenze societarie. Prima Ventura che poi scappa, arriva Del Piano che lascia a Grieco. Nonostante i 15 gol di messina le cose non vanno bene e quella stagione si chiude si con la finale di Coppa Italia con il Padova ma persa in una disastrosa gara di ritorno. “A Salerno mi hanno voluto bene” ha spesso ricordato Valeri.

La morte di Valeri, che nelle due stagioni in maglia granata disputò oltre sessanta partite e chiuse la stessa sua carriera con la maglia del Sorso dal 1981 al 1984 è stato ricordato con un post sia dal presidente del Cagliari, Giulini nonchè dalla Salernitana attraverso le condoglianze esternate alla famiglia di Valeri da parte dell’attuale dirigenza.