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lA StoccAtA SociAl di Paolo De Paola

  • Settembre 10, 2026
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lA StoccAtA SociAl di Paolo De Paola

Sul proprio profilo Face- book, il ‘direttorissimo’ Paolo De Paola (nella foto a sinistra) ha detto la sua sulla conferenza stampa di Umberto Pagano:

«Ed ecco la conferenza stampa dell’ad della Salerni- tana, Pagano che si mette in prima persona a tamponare buchi, falle, disguidi, disagi, disastri calcistici, incom- prensioni tecniche, dissa- pori fra giocatori, modifiche sulla strategia di mercato, futuro societario, allena- tore…
Insomma su tutto. Comprendiamo lo sforzo im-

menso di dover trovare pa- role utili per ogni argo- mento.
Ma prima o poi anche lo stucco migliore finisce.

Ed è inutile prendersela con i “suggeritori seriali” o con chi fa notare il ribaltamento di idee rispetto a una squadra da “completare” e non da “ri- fare”. Certe cose le ha dette Cosmi, non uno che passava. La Salernitana è in vendita ma si sapeva e che non ci sia fretta nel farlo aumenta solo il travaglio. Nel frattempo il proprietario, viene sottoli- neato, onorerà tutti gli im- pegni. Si ringraziano

Pagano e il proprietario per la grande iniezione di entu- siasmo e di allegria.
Sono le parole che si aspet-

tavano con ansia per guar- dare con grande fiducia al futuro.
Alla prossima.

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