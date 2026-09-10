lA StoccAtA SociAl di Paolo De Paola

menso di dover trovare pa- role utili per ogni argo- mento.

Ma prima o poi anche lo stucco migliore finisce.

Ed è inutile prendersela con i “suggeritori seriali” o con chi fa notare il ribaltamento di idee rispetto a una squadra da “completare” e non da “ri- fare”. Certe cose le ha dette Cosmi, non uno che passava. La Salernitana è in vendita ma si sapeva e che non ci sia fretta nel farlo aumenta solo il travaglio. Nel frattempo il proprietario, viene sottoli- neato, onorerà tutti gli im- pegni. Si ringraziano