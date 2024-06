La Questura di Salerno presenta nuovi funzionari

Il Questore della provincia di Salerno, dr. Giancarlo Conticchio, ha presentato i nuovi Funzionari della Questura. Nuovo Dirigente della Squadra Mobile, il Vice Questore dr. Elvio Barbati, originario di Avellino, classe 79, dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza, l’abilitazione all’esercizio della professione forense, nonché il diploma di specializzazione per le professioni legali e il Diploma del Master di II livello in “Scienze della Sicurezza”, è entrato in Polizia nel 2008 frequentando il 99° corso di Commissari. Proveniente dalla Questura di Genova, è stato in forza al Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma; nella sua carriera ha maturato una lunga esperienza nel campo della Polizia Giudiziaria, inoltre nel 2016 e 2017 ha fatto parte del Gruppo di Lavoro Interforze sulla Criminalità Organizzata. Contestualmente il Commissario Capo dr. Gianluca Vesce, ha assunto la vice dirigenza della squadra mobile. Originario di Benevento, classe 90, ha frequentato la Scuola Superiore di Polizia, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza, il Master di II livello in Scienze della Sicurezza, l’abilitazione all’esercizio della professione forense. Proveniente dalla Questura di Isernia dove ha diretto la Squadra Mobile, precedentemente ha ricoperto l’incarico di Dirigente della D.I.G.O.S. e Vice Capo di Gabinetto della Questura di Asti.