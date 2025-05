La Feldi conquista la semifinale scudetto

La Feldi Eboli conquista la sua quarta semifinale Scudetto negli ultimi 5 anni e lo fa con una vittoria schiacciante, travolgendo per 7-2 al Palasele di Eboli i piemontesi di L84 in Gara -2. Decisive la tripletta di Umberto Caruso e la doppietta del ‘Cholo’ Salas, con gli ospiti che puntano tutto sul portiere di movimento sin dai primi minuti ma senza successo. Il Palasele e i 7 gol siglati che si uniscono in un unicum, proprio quello che la Feldi Eboli voleva, l’unione tra il territorio e la squadra che, sospinta dal suo pubblico, ha regalato una delle prestazioni migliori della stagione. PALASETTE – E’ la L84 a dare il via alle danze al Palasele con la rete facile di Josiko che con un tap in sotto porta batte Dalcin. La Feldi Eboli non si scompone e Caponigro guida subito la riscossa creando un paio di occasioni pericolose. Il pareggio arriva dopo pochi minuti e porta la firma di Federico Barra che torna al gol dopo oltre 2 mesi, causa infortunio. Caruso sfiora il raddoppio, ma il numero 18 sta solo sistemando la mira e nell’occasione successiva non perdona siglando la rete del 2-1 e il vantaggio per le volpi ebolitane. Mister Paniccia prova a correre ai ripari schierando subito il portiere di movimento per i suoi, mossa che non porterà grandi risultati perchè è ancora la Feldi Eboli a trovare la rete, stavolta con Fabricio Calderolli che cala il tris rossoblù. Gli ebolitani sfiorano la quarta rete con il palo colpito da Venancio, poi la L84 riesce ad accorciare le distanze con Fortini. La Feldi però è inarrestabile e in pochi secondi con un grande azione di forza si porta sul 4-2 grazie a Salas. Caruso centra il secondo legno della serata per i padroni di casa, poi è ancora lui a rendersi protagonista siglando la sua doppietta personale al tramonto del primo tempo. Si va al riposo sul 5-2 per la Feldi. La ripresa si apre con qualche timido tentativo da ambo i lati e con L84 che insiste con il portiere di movimento, ma a trovare il gol è ancora la Feldi Eboli grazie ad uno scatenato Umberto Caruso che fa tripletta, stavolta colpendo di testa e portando i suoi sul 6-2. Pochi minuti e Salas scrive ancora una volta il suo nome sul tabellino, mettendo a referto la prima doppietta in maglia rossoblù. E’ 7-2 al Palasele, con le volpi che non mollano un centimetro nonostante il risultato tennistico e non concedono più nulla agli avversari. VERSO LA SEMIFINALE – Ancora una volta la semifinale metterà dinanzi alla Feldi Eboli un derby infuocato contro il Napoli Futsal, come nell’anno del Tricolore. Stavolta, a differenza di 2 anni fa, saranno le volpi a disputare le gare decisive tra le mura amiche ma l’obiettivo è naturalmente quello di andare a fare risultato anche in casa degli azzurri. Ora però è doveroso celebrare questi ragazzi, che con cuore, tecnica e grinta hanno regalato al loro pubblico una serata da incorniciare ricambiando nel migliore dei modi tutto l’affetto del popolo ebolitano. Un risultato che conferma quanto la Feldi Eboli sia ormai una realtà top della Serie A, perchè con la vittoria di stasera è arrivata la quarta semifinale Scudetto negli ultimi cinque campionati. Numeri da grandissima squadra, numeri che confermano il grande lavoro che svolge ogni anno questa società.