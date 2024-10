La Cassa Edile Salernitana premia le imprese virtuose

Un obiettivo centrato, frutto di un capillare e certosino lavoro di “squadra”. Si raccolgono già i primi risultati concreti dopo il rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale dello scorso 3 giugno siglato da Ance Aies Salerno con il presidente Fabio Napoli e le Organizzazioni Sindacali di categoria rappresentate dai segretari provinciali Luca Daniele per la Fillea Cgil, Giuseppe Marchesano per la Filca Cisl e Patrizia Spinelli della Feneal Uil a tutela del settore edile, dei lavoratori e delle imprese per imprimere una svolta che si è resa necessaria soprattutto attraverso gli incentivi. Centinaia di imprese del settore edilizio in provincia di Salerno hanno infatti usufruito dell’importante opportunità di accedere agli incentivi previsti proprio dal Contratto Collettivo Provinciale, da poco rinnovato, ed erogati dalla Cassa Edile guidata dal presidente Valeria Rainone. Alle imprese “virtuose”, in linea con i parametri fissati sono stati restituiti parte dei contributi versati; 747 le imprese salernitane premiate, di € 693.550,59 l’importo complessivo erogato. A fronte degli impegni economici datoriali derivanti dal rinnovo contrattuale, la Cassa Edile Salernitana ha riconosciuto una specifica premialità a vantaggio delle imprese virtuose e meritevoli, la cui disciplina è ben specificata all’interno del nuovo contratto che contiene le condizioni di accesso ed i termini di riconoscimento, subordinatamente alla verifica del rispetto delle condizioni fissate. “Abbiamo posto grande attenzione alla qualità dell’impresa, alla formazione e alla sicurezza delle maestranze, spingendo ed incentivando le imprese edili salernitane – puntualizza il presidente Ance Salerno, Fabio Napoli – e grazie alla sinergia creatasi con le organizzazioni sindacali abbiamo posto le basi per questo importante traguardo raggiunto. Doveroso, in questo contesto, sottolineare l’attenzione e posta sulla materia dalla Cassa Edile retta dal presidente Valeria Rainone. Si è creato un circolo virtuoso grazie agli strumenti messi in campo; ora c’è un un sistema tra domanda ed offerta che agevola anche l’occupazione giovanile. La volontà comune – sottolinea Fabio Napoli – è quella di puntare sulla riqualificazione del settore e sulla sicurezza del lavoro, sostenere le imprese che operano nella legalità, tenere ben presente la centralità dell’edilizia per l’economia, per poi indirizzare il sistema produttivo verso più alti livelli di sicurezza sul lavoro, regolarità, sostenibilità ambientale e legalità. Sono state incrementate le premialità, in termini di riduzione di alcune voci del contributo da corrispondere alla Cassa Edile, per quelle aziende – conclude il presidente di Ance Aies Salerno – che hanno dimostrato regolarità nel pagamento dei contributi e puntuale assolvimento agli obblighi di legge in materia di formazione e sicurezza. Premiate, in definitiva, le imprese che si attivano sul territorio in modo serio e concreto, che investono in legalità, formazione e sicurezza che sono da sempre i principi fondanti delle nostre imprese”.