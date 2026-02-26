L.elettorale: Maraio (Avanti Psi), porcheria, almeno ci siano preferenze - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

L.elettorale: Maraio (Avanti Psi), porcheria, almeno ci siano preferenze
Morte di Domenico: «Provammo a scongelare il cuore»
Verdoliva nel mirino del clan: «Ora chiamiamo tutta la famiglia»
Ecco la nuova legge elettorale, nodo preferenze
Attualità

L.elettorale: Maraio (Avanti Psi), porcheria, almeno ci siano preferenze

  • Febbraio 26, 2026
  • 0
  • 102
  • 2 Min Read
L.elettorale: Maraio (Avanti Psi), porcheria, almeno ci siano preferenze

“Sulla legge elettorale l’ennesimo disastro italiano. Avevo, come socialisti, chiesto di dare mandato ad un gruppo di costituzionalisti di ritroviamo con un accordo notturno che non ha l’obiettivo di costruire regole per tutti ma di salvare chi è al timone oggi”. Lo dice Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti Psi.“Nella Prima Repubblica – spiega Maraio – la legge elettorale fu modificata una sola volta. Nella Seconda Repubblica, invece, siamo arrivati a sei cambiamenti, soprattutto a partire dagli anni Novanta. Un record negativo nel panorama europeo che racconta un’anomalia tutta italiana: qui chi ha la maggioranza non pensa a rafforzare il sistema democratico, ma a come garantirsi la permanenza al potere. Nei principali Paesi europei le leggi elettorali sono rimaste stabili per decenni: in Germania il sistema è in vigore dal 1949, in Spagna dal 1985, nel Regno Unito il modello maggioritario dura da oltre un secolo, in Francia il doppio turno per l’Assemblea nazionale è stabile dal 1986. In Italia, invece, ogni cambio di stagione politica diventa l’occasione per riscrivere le regole del gioco”.“La legge elettorale non può essere una ‘porcheria’ per salvar i soli noti e costruita con liste bloccate che sottraggono ai cittadini il diritto di scegliere i propri rappresentanti. Almeno si abbia il coraggio di restituire le preferenze, contro la logica delle nomine dall’alto. Sarebbe un segnale” conclude.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Attualità Cronaca

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Il deposito giudiziario è a Sala Consilina:

Un deposito giudiziario a Sala Consilina, una tariffa da capogiro e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013