James Senese in ospedale per polmonite, è grave
  Settembre 25, 2025
Ore di apprensione per James Senese, sassofonista napoletano da ieri ricoverato all’ospedale Cardarelli per una polmonite. Le sue condizioni sarebbero gravi.

La prognosi, al momento, è riservata. Il ricovero nel reparto di Rianimazione si è reso necessario ieri sera, per l’insorgere di una severa infezione.

Senese, 80 anni, figlio di una napoletana e di un soldato americano sbarcato in Italia durante la Seconda guerra mondiale, cresciuto nel quartiere Miano nella zona nord di Napoli, è uno dei sassofonisti più noti al mondo.

Tra i maggiori rappresentanti del cosiddetto “neapolitan sound”, ha esordito negli anni ’60 con gli Showmen con Mario Musella per poi formare negli anni ’70, con l’amico batterista Franco Musella, i Napoli Centrale; ha poi collaborato a lungo con Pino Daniele, partecipando ai primi album del cantautore napoletano.

Ed è proprio con Pino Daniele che James Senese, insieme con Tullio De Piscopo, Rino Zurzolo, Joe Amoruso ed Ernesto Vitolo va a formare il “supergruppo” che segue il cantautore napoletano, collaborando nei dischi d’esordio; questi musicisti tornarono a suonare insieme per l’incisione dell’album di Daniele Ricomincio da 30, pubblicato nel maggio 2008.

