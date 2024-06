Ippica. Domani quarta edizione del G.P Valentinia

VENERDì 21 alle ore 18.30 all’ippodromo valentinia di Pontecagnano andrà in scena la quarta edizione del G.P Valentinia Corsa di gruppo riservata a cavalli italiani ed esteri di 4 anni ed oltre L’evento più importante dellippodromo picentino La competizione ha richiamato ben dieci cavalli , direi 10 campioni,provenienti da diverse nazioni europee e americane I Driver, tutti italiani, sono quanto di meglio puo offrire il mercato italico Tra questi spicca il nome di Enrico Bellei , detto il cannibale per la sua fame di vittorie che con le sue quasi 20mila vittorie in carriera e il guidatore più vincente della ultracentenaria storia ippica Potremmo definirlo , per far capire ai meno esporti il ; Gian Lui Rossinì del famoso film febbre da cavallo ( il guidatore francese che non perdeva mai) Il favorito della corsa e il numero 6 Achille BLV un cavallo indigeno di 8 anni guidato , manco a farlo apposta ,da Enrico Bellei che proverà ad aggiungere un altro trofeo alla sua ricca bacheca Ma non sarà affatto facile, nonostante il ruolo di favorito e l’ottima guida, venire a capo di una corsa di così alto spessore tecnico A provare a fare lo sgambetto al portacolori della scuderia Giannuso saranno in diversi, a partire dal numero 3 cosmos del ronco guidato da Antonio simeoli giovane guidatore campano già vincitore di diversi grandi premi Un altro soggetto,anch’esso aspirante alla vittoria e il numero 8 , l’americano Bythebook-s- guidato da Gennaro Riccio La forma partenopea è rappresentata dal numero 4 Dante A S in forma smagliante guidato dal napotelanissimo è bravissimo Mario Minopoli, tra l’altro vincitore già sulla pista piacentina, venerdì scorso facendo il record della sua carriera Gli altri, tutti meritevoli di citazione, non staranno certo a guardare e proveranno di certo a ribaltare il pronostico e a portare a casa il ricco bottino di 37mila e 500€ Gli organizzatori si dicono certi che cadrà il record della pista che è detenuto da Akapal ferm vincitrice della scorsa edizione del GP valentinia con il tempo di 1.12.e 2 Anche le altre 4 corse in programma sono di un buon livello, specie la 2 che verrà al via 8 ottimi cavalli tra i migliori presenti in Campania