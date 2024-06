Aeroporto, Alfieri: “Siamo un po’ in ritardo con alcune opere ma le cose miglioreranno”

Nel pomeriggio di ieri presso la Camera di Commercio di via Roma si è tenuto l’incontro organizzato dalla Filt Cgil di Salerno per discutere di lavoro, innovazione e sostenibilità proprio in merito all’imminente apertura dell’aeroporto salernitano.

Anche il presidente della Provincia Franco Alfieri – come riporta oggi il quotidiano “Le Cronache” consultabile online – ha partecipato alla tavola rotonda: «Si tratta di una svolta epocale dal punto di vista dell’accessibilità, per la nostra provincia e non solo.

Bisogna lavorare per adeguarsi ed essere all’altezza per quanto riguarda i servizi. Sarà una rivoluzione, accadranno cose positive. Sarà un elemento di grande speranza per le famiglie, per le imprese, per le attività. Stiamo lavorando affinché chi esce dall’Aeroporto trovi bellezza, decoro e sicurezza».

Il presidente Alfieri ha annunciato che la Provincia ha stanziato 12 milioni dei 20 assegnati dal presidente De Luca al masterplan e, ha detto, «abbiamo anche 18 milioni che ha progettato Gesac sempre come fondi Fsc che sono in fase di conferenza dei servizi per poi procedere all’appalto e, ancora, 8 milioni di euro per la rampa di accesso a nord della tangenziale.

Sono opere che conseguono all’apertura dell’aeroporto, forse siamo un po’ in ritardo ma non dobbiamo solo parlare di problemi, in questo caso sono delle soluzioni, bisogna attendere un po’ ma le cose miglioreranno tanto».