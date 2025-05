Inter-Psg, la finale di Champions League in diretta

(Adnkronos) –

L'Inter scende in campo nella finale di Champions League 2025. I nerazzurri sfidano oggi, sabato 31 maggio, il Paris Saint-Germain – in diretta tv, anche in chiaro, e streaming – all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, nell'ultimo atto della massima competizione continentale. I nerazzurri di Inzaghi arrivano all'appuntamento di Monaco dopo aver battuto il Barcellona in semifinale, mentre i francesi di Luis Enrique hanno eliminato l'Arsenal. L'Inter torna a giocare una finale di Champions League due anni dopo l'ultima volta, quando nel 2023 si arrese al Manchester City, che vinse 1-0 grazie al gol di Rodri. Per il Paris Saint-Germain invece quella dell'Allianz Arena è la seconda finale della sua storia, nel 2020 anche i francesi furono sconfitti dal Bayern Monaco 1-0 con il gol dell'ex Kingsley Coman. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)