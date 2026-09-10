Incidente A2, traffico deviato a Baronissi che va in tilt

Gravissimo incidente stradale nel pomeriggio sul raccordo Salerno-Avellino, all’altezza di Baronissi, in direzione Salerno. Nel maxi tamponamento sono rimasti coinvolti sei autovetture, due camion e un motociclo.

Il raccordo è stato chiuso al traffico fino a Salerno per consentire i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza. Diverse le persone rimaste ferite, alcune delle quali, secondo le prime informazioni, in condizioni gravi.

I veicoli diretti verso Salerno vengono deviati all’uscita obbligatoria di Baronissi Sud, con prosecuzione lungo la viabilità ordinaria e successivo rientro in direzione del capoluogo.

Pesanti le ripercussioni sulla circolazione, con code e automobilisti bloccati da quasi un’ora sotto il sole cocente. Per fronteggiare i disagi e le alte temperature sono entrati in azione anche i volontari della Protezione civile, impegnati nella distribuzione di acqua alle persone ferme in carreggiata.

Sul posto sono presenti i soccorritori, le forze dell’ordine e il personale impegnato nella gestione dell’emergenza. Restano da accertare la dinamica del sinistro e le cause che hanno provocato il violento incidente.