Incendio rifiuti a Persano: diossina nel latte

Avrebbero dato risultato positivo le analisi dei veterinari dell’Asl effettuate in un caseificio di Serre, dopo l’incendio dei rifiuti stoccati presso la caserma militare a Persano. Si tratterebbe di latte contaminato dalla diossina. Non è da escludere la probabilità che i prodotti di altri caseifici possano essere stati compromessi dall’incendio di fine luglio. Si attende conferma di quanto emerso a fronte di nuove analisi che verranno effettuate nelle prossime ore. Pare, in ogni caso, che il latte contaminato non sia stato venduto.