Gasparri, Alfieri? Mi ricorda mia critica satirica

“7 anni fa. Sentite cosa cantavo all’esponente Pd arrestato oggi. Resto un garantista convinto, ma l’arresto di un pilastro della politica del Presidente Vincenzo De Luca con accuse molto gravi ed un quadro delle indagini serio e preciso, mi fa tornare in mente questa mia critica satirica. Per intenderci, Alfieri era quello al quale De Luca disse ‘fai fritture per il popolo che cosi’ ci votano’ o qualcosa del genere. Una pubblica esortazione al clientelismo. E se Alfieri non si fosse limitato a calamari e gamberi ? Saro’ stonato, ma la musica era quella giusta. Politica e malaffare: sono loro quelli fuori tempo. Vergogna!”, lo scrive su Facebook il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, pubblicando il video del 2016, quando, in diretta televisiva su La7, collegato da Agropoli, canto’ un messaggio per il governatore De Luca, dal titolo ‘Meravigliosa frittura’.