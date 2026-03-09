Inaugurato il primo Centro per lo Studio della Personalità

È stata inaugurata a Vietri sul Mare, all’interno della suggestiva cornice di Villa Carosino, la terza sede del CSP – Centro per lo Studio della Personalità, scuola di specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR). All’evento inaugurale hanno preso parte il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, e i fondatori della scuola: la dottoressa Patrizia Savini, figura chiave nello sviluppo del CSP, e il professor Aristide Saggino, direttore scientifico della Scuola Quadriennale di Psicoterapia e professore ordinario presso l’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara. L’apertura della sede di Vietri sul Mare rappresenta un importante passo avanti per la formazione specialistica nel campo della psicoterapia in Campania e, in particolare, nel territorio della provincia di Salerno. Il CSP offre un corso quadriennale di specializzazione rivolto a laureati in Psicologia e Medicina iscritti ai rispettivi albi professionali. Il percorso consente di conseguire il titolo legale di psicoterapeuta secondo il modello cognitivo-comportamentale, uno degli approcci più diffusi e scientificamente validati nel trattamento dei disturbi psicologici. La formazione proposta dalla scuola si basa su un orientamento rigorosamente scientifico ed evidence-based, con particolare attenzione alle tecniche e ai protocolli della terapia cognitivo-comportamentale e dell’analisi del comportamento. Gli specializzandi possono acquisire competenze teoriche e pratiche attraverso lezioni, supervisioni cliniche, esercitazioni e attività di tirocinio. Il CSP segue inoltre le linee teoriche e didattiche dell’AIAMC – Associazione Italiana di Analisi e Modificazione del Comportamento e Terapia Comportamentale e Cognitiva, principale realtà italiana di riferimento per la diffusione e la promozione della terapia cognitivo-comportamentale. Fondata nel 2009 a Casoria, la scuola ha progressivamente ampliato la propria presenza sul territorio regionale. Oggi il CSP è attivo con tre sedi in Campania: quella storica di Casoria, la sede di Caserta e la nuova sede di Vietri sul Mare. Nel territorio salernitano la scuola rappresenta un punto di riferimento significativo: è infatti l’unica scuola di psicoterapia cognitivo-comportamentale presente a Salerno e provincia riconosciuta dal MUR e affiliata all’AIAMC. L’apertura della nuova sede amplia così le opportunità formative per i professionisti del territorio interessati a intraprendere un percorso di specializzazione di alto livello. La sede di Villa Carosino, immersa in un contesto di grande valore storico e paesaggistico, offrirà agli studenti un ambiente accogliente e stimolante in cui sviluppare competenze cliniche e scientifiche. Il CSP si propone come una realtà formativa di respiro regionale e ambisce a diventare un punto di riferimento per il sistema sanitario locale, non solo per la formazione dei futuri psicoterapeuti, ma anche per la collaborazione con i professionisti della salute mentale e per la diffusione di pratiche cliniche basate sull’evidenza scientifica.