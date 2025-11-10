Il Tribunale di Napoli Nord condanna TUA Assicurazione: - Le Cronache Cronaca
Edicola

Notizie Flash!

Cirielli,’sanità priorità, Fico prenda distanze da disastri’
Salernitana-Crotone, le formazioni
Ospedali di Salerno, Verdoliva: Modello organizzativo inadeguato
Sociale, Tiso(Accademia IC): “Legge non autosufficienza su anziani è occasione mancata”
Campania Cronaca

Il Tribunale di Napoli Nord condanna TUA Assicurazione:

  • Novembre 10, 2025
  • 0
  • 117
  • 2 Min Read
Il Tribunale di Napoli Nord condanna TUA Assicurazione:

Con una recente sentenza, il Tribunale di Napoli Nord ha condannato TUA Assicurazione al pagamento di circa 150.000 euro in favore di un pedone investito mentre attraversava regolarmente sulle strisce pedonali. L’uomo aveva riportato fratture multiple agli arti inferiori e al bacino, con un lungo periodo di immobilizzazione e sospensione dall’attività lavorativa. Nonostante la gravità delle lesioni, la compagnia assicurativa aveva inizialmente riconosciuto un’invalidità permanente non superiore al 15%, offrendo un risarcimento di circa 60.000 euro, poi lievemente incrementato a seguito del parere della Commissione Medica Centrale. Tuttavia, tale valutazione non rispecchiava l’effettiva entità del danno subito. Lo Studio Associato Maior, ritenendo l’offerta non congrua e non rappresentativa del reale pregiudizio patito dal proprio assistito, ha deciso di promuovere giudizio ordinario dinanzi al Tribunale. All’esito dell’istruttoria e della consulenza medico-legale disposta dal giudice, l’invalidità permanente è stata accertata nel 25%, con conseguente liquidazione del danno biologico, del lucro cessante, della sospensione lavorativa e delle spese mediche, per un importo complessivo di circa 150.000 euro.

“Questa decisione – dichiarano gli Avvocati Pierlorenzo Catalano, Michele Sorrentino e Filippo Castaldo – rappresenta un importante richiamo al rispetto dei diritti delle vittime e alla necessità di una valutazione seria e trasparente del danno alla persona. Le compagnie assicurative devono comprendere che dietro ogni pratica ci sono vite reali, non numeri su un modulo.”

Lo Studio Maior sottolinea che la sentenza del Tribunale di Napoli Nord riafferma un principio di giustizia e civiltà, invitando i cittadini a non accettare proposte risarcitorie sottostimate e a far valere i propri diritti in ogni sede.

“La tutela della persona è il cuore del nostro lavoro,” concludono i legali. “Quando la giustizia riconosce pienamente il valore della sofferenza umana, vince non solo il singolo, ma l’intera collettività.”

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 21, 2012
Cronaca

Via Dei Canali, la Chiesa delle vecchie

Comincia un viaggio nella Salerno antica, la Castrum romana che ha

Liberato Gibboni
Settembre 22, 2012
Cronaca

La De Filippis ha finalmente una sede

Gli alunni della scuola media De Filippis di Salerno hanno finalmente

Liberato Gibboni
Settembre 23, 2012
Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012
Cronaca

In crociera per vacanza studio

«Salerno vista dal mare appare come un quadro bellissimo, abbiamo capito

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012