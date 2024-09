Il Regina Margherita torna nella sede storica

Sottoscritto un accordo tra il Comune di Salerno e la Provincia per la distribuzione e la sistemazione degli spazi, di proprietà comunale, in piazza XXIV maggio. Gli spazi, dal 2020, sono stati assegnati, in maniera condivisa, alla Scuola Vicinanza “Pirro” e al Liceo Regina Margherita per l’esercizio delle rispettive funzioni rientrando, tale iniziativa, nell’ambito delle forme di collaborazione tra enti. Successivamente è stata disposta l’assegnazione di numerose aule distribuite tra al Liceo “Regina Margherita” e la Scuola Media “Pirro” e più precisamente: Piano seminterrato: 7 aule al Liceo “Regina Margherita”; Piano primo: 5 aule al Liceo “Regina Margherita” e 5 aule alla Scuola Madia “Pirro”; Piano Secondo 2 aule al Liceo “Regina Margherita”. Con la problematica relativa all’Iss Genovesi Da Vinci è stato necessario, visto l’incremento notevole del numero degli iscritti, riprendere possesso delle aule attualmente occupate dal “Regina Margherita”, tornando, quest’ultimo Liceo, alla propria sede storica in Piazza Malta. Al momento, dopo un sopralluogo, risultano disponibili un’aula al piano terra quota ingresso principale su Piazza XXIV Maggio (ex aula Tribunale di Sorveglianza); 1 aula al primo piano lato destro rispetto all’ingresso principale; oltre l’Aula Magna, il cui utilizzo era stato condizionato a richiesta degli istituti scolastici. Per garantire gli spazi la Provincia dovrà effettuare alcuni interventi in particolare la separazione dell’aula 2. Interventi che, sia per quanto riguarda il Regina Margherita, sia per la Vicinanza Pirro, saranno a carico della Provincia mentre l’assegnazione degli spazi è valida per il 2024/2025 ma rinnovabile, qualora necessario, anche per il successivo anno scolastico. red.cro