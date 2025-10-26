Il Real batte il Barcellona nel Clasico. E Alcaraz... azzecca il pronostico - Le Cronache
Il Real batte il Barcellona nel Clasico. E Alcaraz… azzecca il pronostico

  • Ottobre 26, 2025
  • 0
  • 73
  • 2 Min Read
Il Real batte il Barcellona nel Clasico. E Alcaraz… azzecca il pronostico

(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz 'profeta'… per il Real Madrid. Il tennista spagnolo, super tifoso dei Blancos, si trova a Parigi, dove giocherà il Masters 1000, ma non si è perso il Clasico contro il Barcellona andato in scena oggi, domenica 26 ottobre. Alla vigilia della super sfida di Liga, ai microfoni di Eurosport Alcaraz si era spinto in un pronostico preciso: "Sarà difficile, ma penso che vincerà il Madrid", ha detto con un sorriso, "credo che segneranno Mbappé e Bellingham. Per il Barcellona invece Lamine Yamal. Risultato: 2-1". Un pronostico che si è rivelato, quasi, azzeccato. Il Clasico tra Real Madrid e Barcellona è infatti finito 2-1 per la squadra di Xabi Alonso. I marcatori? Kylian Mbappé, in gol al 22', e Jude Bellingham al 43'. Nel mezzo la rete blaugrana, firmata però non da Lamine Yamal ma da Fermin Lopez. Alcaraz, oltre ad azzeccare il pronostico, aveva tracciato anche la 'ricetta' per il Clasico perfetto: "Bisogna dare il massimo. Ci sono più di un milione di persone che guardano la partita, ti sostengono allo stadio, a casa. Bisogna dare il massimo per tutti i 90 minuti. Se sei stanco al 60esimo o 70esimo, non avere paura di chiedere di essere sostituito. È il momento in cui ogni giocatore può brillare e bisogna dare il 100%. Io tiferò e sarà una giornata fantastica".  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

