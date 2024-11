Iannone: Regione, legge truffa

“Siamo ai saldi di fine stagione per la Regione Campania. De Luca si fa approvare un terzo mandato che è il terzo mondo delle Istituzioni ed aspettiamo sempre di sapere cosa ne dice la Schlein, visto che il Pd in Parlamento ha votato contro questa ridicola manifestazione secondo la quale è riconosciuto il divieto di terzo mandato ma si applicherebbe solo dopo De Luca. Si aggiunge una legge elettorale truffa, fatta su misura per salvaguardare le esigenze dell’attuale Governatore e dei suoi Consiglieri Regionali di maggioranza: uno sbarramento al 2,5% e’ una soglia ridicola che definirei da posologia istituzionale; sindaci dei piccoli comuni messi nella condizione di fatto di non potersi candidare; dimezzamento del numero di firme necessarie per presentare liste civiche. Quindi tutte norme sartoriali per la condizione politica di De Luca e dei suoi consiglieri. Il diritto a candidarsi dei sindaci dei piccoli comuni e’ stato barattato con il diritto alla sopravvivenza dei Consiglieri Regionali uscenti. L’Anci non deve solo denunciare ma i Sindaci se ne debbono ricordare alle elezioni non sostenendo De Luca ed il Pd che li ha estromessi dalla vita democratica. Le poche firme servono a De Luca per comporre le sue liste fai da te nell’ipotesi di cacciata dal Pd. Una soglia al 2,5% e’ come non avere alcuna soglia e l’eliminazione della soglia di coalizione si adatta ad uno scenario che è già previsto come tripolare. Insomma una porcheria senza precedenti in cui le regole del gioco vengono piegate alla convenienza del momento di De Luca e della sua maggioranza. Voglio ringraziare i Consiglieri Regionali di Fratelli d’Italia e del centrodestra che hanno presentato emendamenti per eliminare l’immorale voto disgiunto, per inserire una vera soglia di sbarramento anti frammentazione e ridare possibilità ai sindaci esclusi di concorrere. Tutti emendamenti bocciati in Commissione ma alle urne saranno bocciati De Luca, il Pd e i diversamente Pd. Pensano a risolvere i loro problemi esistenziali e non quelli dei campani”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito