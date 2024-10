Iannone, marcia pace? De Luca sperpera soldi pubblici

“De Luca spende 600 mila euro per una cosa amena a suo consumo elettorale mentre in Campania sanità, trasporti e servizi alla persona sono al disastro. Continuare a sperperare soldi pubblici per costose autocelebrazioni e manifestazioni del suo narcisismo reale e digitale non è più pensabile né tollerabile. Dopo i manifesti contro il Governo e per i suoi inesistenti risultati amministrativi dissipa altre risorse pubbliche per una inutile iniziativa su un tema per il quale la regione non ha nessuna competenza. Una mangiatoia per ripetere la scampagnata di scuole da organizzare certamente con Anci Campania? Così fu nel 2022 ma a metà della spesa”. Lo afferma il senatore Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania.