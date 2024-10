Iannone (FdI), ‘per Schlein Toti doveva dimettersi, e Alfieri?’

“Quando si è trattato di Toti per la Schlein e il Pd il Governatore della Liguria doveva dimettersi per non tenere la Regione ai domiciliari. Ora per Alfieri non sono necessarie le dimissioni? Seguendo un filo di coerenza la Schlein e il Pd dovrebbero chiedere ad Alfieri di dimettersi per non tenere in carcere la Provincia di Salerno e il Comune di Capaccio-Paestum. Invece non abbiamo sentito una sola parola dal Segretario Nazionale del Pd. La solita doppia morale della sinistra”. Lo dichiara il senatore Antonio Iannone, commissario di Fratelli d’Italia in Campania.