Entro lunedì Alfieri da Gip

Sara’ interrogato probabilmente lunedi’ prossimo Franco Alfieri, presidente della Provincia di Salerno e sindaco di Capaccio Paestum, da ieri in carcere nell’ambito di un’inchiesta che ipotizza, a vario titolo, i reati di turbata liberta’ degli incanti e corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio. Nell’indagine coordinata dalla Procura di Salerno e affidata alla Guardia di Finanza, sono indagate altre cinque persone – tra cui la sorella di Alfieri – destinatarie di un’ordinanza che ha disposto per loro il beneficio dei domiciliari. Nel frattempo, per Alfieri, esponente del Pd gia’ sospeso da ieri dal partito, a breve dovrebbe arrivare anche la sospensione, disposta dal prefetto di Salerno, dalle cariche di presidente della Provincia e di sindaco di Capaccio Paestum. Al centro dell’inchiesta, due appalti per l’efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione del Comune di Capaccio Paestum.