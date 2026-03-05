Iannone (Fdi): “parte lo sprint di Fratelli d’Italia in Campania per il sì”

“Nelle ultime due settimane terremo in Campania molte manifestazioni e gazebo informativi a sostegno delle ragioni del SI. Ringrazio le Federazioni Provinciali che hanno programmato oltre 300 eventi coprendo tutti i comprensori della nostra regione. Illustreremo ai cittadini con materiali semplici i veri contenuti della riforma costituzionale che modernizza la nostra Giustizia, rendendola piu’ giusta per i cittadini e libera dalle correnti per le carriere dei magistrati. Smentiremo le bugie del comitato del NO che parla di una magistratura sottoposta all’Esecutivo e di una Costituzione devastata: nulla di piu’ falso visto che nella riforma non e’ previsto niente di questo ed e’ la stessa Costituzione che prevede all’articolo 138 la procedura per essere riformata. Il SI ha le buone ragioni dei cittadini e dei magistrati seri e rigorosi. Senza screditare ed offendere gli avversari vogliamo stimolare la partecipazione ad un voto che sia sul merito e non un giudizio politico sul Governo. Il referendum e’ la massima espressione di democrazia, l’appello e’ ad esercitare il diritto-dovere del voto. Al referendum il Giudice e’ ogni Cittadino.” Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario Regionale del Partito in Campania.