Halloween, ultimi giorni di paura e divertimento a Mirabilandia
  • Ottobre 29, 2025
(Adnkronos) – Mirabilandia si prepara al lungo weekend di Halloween con tre giornate imperdibili – 31 ottobre, 1 e 2 novembre – per un gran finale da brivido e divertimento per tutta la famiglia. Aperture straordinarie fino a mezzanotte permetteranno di vivere appieno le tenebre e le suggestive atmosfere horror del parco divertimenti più grande d’Italia.  Scene del crimine, cimiteri infestati, tunnel oscuri, clown malvagi e creature magiche sono i protagonisti dell’Halloween del Parco divertimenti più grande d’Italia. Da non perdere Suburbia, la horror zone di oltre 30.000 mq abitata da zombie e vampiri, e i tunnel horror come Mr Blackmoon's Hypnotic Circus, Apartment#162, Acid Rain e Llorona. Per i più piccoli, esperienze spaventosamente divertenti con The Mini Zombie Academy e La Camera delle Meraviglie. In programma anche show e spettacoli a tema: tra le novità il Nickelodeon Halloween Party, oltre a musical, parate e performance mozzafiato in ogni area del Parco.  A disposizione dei visitatori non mancherà il divertimento e l’adrenalina delle tante attrazioni del Parco. La paura è di casa a Mirabilandia fino a domenica 2 novembre 2025, ultimo giorno di apertura stagionale del Parco. Per ulteriori informazioni e per scoprire i dettagli di tutte le offerte e promozioni in corso: www.mirabilandia.it  
