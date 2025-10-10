Haka in Parlamento, stop alla deputata in Nuova Zelanda - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

La termografia attiva sui Papiri di Ercolano svela nuovi indizi su Zenone
Agropoli, Malandrino (FI): “Sempre vigili sull’ospedale”
Haka in Parlamento, stop alla deputata in Nuova Zelanda
Agropoli, 15mila euro di soldi pubblici per acquisto quote Sistemi Sud
Ultim'ora Nazionale

Haka in Parlamento, stop alla deputata in Nuova Zelanda

  • Ottobre 10, 2025
  • 0
  • 39
  • 1 Min Read
Haka in Parlamento, stop alla deputata in Nuova Zelanda

(Adnkronos) – La deputata fa l'haka in Parlamento e la seduta viene sospesa. Succede in Nuova Zelanda, dopo l'insediamento di una nuova deputata. Oriini Kaipara, maori, viene eletta e dopo il discorso di presentazione celebra la sua elezione con una haka, a cui si uniscono persone che assistono alla seduta. L'haka all'interno dell'aula parlamentare non è una novità assoluta, si tratta di una situazione che si è già verificata in passato.   Lo speaker della Camera, Gerry Brownlee, non approva. "No, questo no", dice. "Era stato garantito che non sarebbe successo… Non è possibile", dice. Quindi, scatta lo stop: "Seduta sospesa". 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025