Gerardo Lemmo vince il titolo Juniores Mondiale di Kick Light

Con una bellissima vittoria arrivata dopo una gara perfetta, condotta fin dalle prime battute con intelligenza e bravura, Gerardo Lemmo si è aggiudicato dopo cinque riprese il titolo Juniores Mondiale di Kick Light contro il veneziano Ethien de Cecco per un riconoscimento importantissimo che va ad aggiungersi al già ampio palmarès del giovane campioncino ebolitano. I complimenti per lui sono arrivati non solo dal suo istruttore e maestro Angelo Nigro e dai suoi sostenitori, accorsi nella serata di sabato 29 giugno presso il centro commerciale Le Bolle di Eboli per sostenere il loro amico e leader Gerardo Lemmo, ma anche dal team avversario che si è complimentato con il leoncino ebolitano. Nonostante la manifestazione, che includeva una serie di eventi sportivi, organizzata dal team della palestra Banzai, si sia svolta a ridosso con la sfortunata prova dell’Italia contro la Svizzera agli Europei di calcio è da sottolineare la buona partecipazione di Atleti provenienti da molte Regioni Italiane e da un discreto pubblico di appassionati. “Quanti sacrifici per arrivare fin qui, quante rinunce, quanti bocconi amari… ma anche tante soddisfazioni e gioie per un titolo a cui ci tenevo molto – ha affermato il giovane atleta ebolitano”. Soddisfatto anche il maestro Angelo Nigro suo principale istruttore che gli ha impartito i primi fondamenti nella sua scuola-palestra già da piccolo nei primissimi allenamenti di questa affascinante disciplina, trasmettendogli passione e costanza in un addestramento ricco di abnegazione e dedizione a uno sport non tradizionale: ”l’ho seguito e accompagnato fin dalle sue prime gare, in un importante lavoro di preparazione tecnica e agilità. Ma il protagonista principale è proprio Gerardo che attraverso il suo impegno ha dimostrato il suo vero talento….il valore aggiunto della nostra scuola! – con entusiasmo ha affermato il campione mondiale di Kick boxing e istruttore di Kick Light Angelo Nigro”. Un grande successo del portacolori della Palestra Banzai che ancora una volta per grinta, volontà e determinazione ha aggiunto un nuovo primato al suo già folto medagliere. Giuseppe Sanfilippo