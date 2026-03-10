Gelbison, Antonio Marino presidente onorario

Giovedì alle ore 17:30, presso l’Aula Consiliare del Comune di Vallo della Lucania, avrà luogo un evento cerimoniale notevolmente significativo per la Gelbison, al fine di rendere i giusti onori a chi si è reso protagonista, attraverso il proprio impegno, sostegno e vicinanza, alla crescita del club negli anni recenti. La società conferirà ad Antonio Marino, già Direttore e Presidente della BCC di Aquara la carica di Presidente Onorario della SSD Gelbison. Un riconoscimento che nasce da un legame sincero costruito nel tempo. “Antonio Marino ha saputo declinare la passione viscerale e l’entusiasmo autentico nei riguardi della Gelbison, in supporto concreto e sostegno attivo, anche nei momenti più complessi. -sottolineano dalla Gelbison – La sua visione lungimirante legata alla crescita del Cilento si è presto allineata con i valori alla base del progetto #Gelbisoncittàterritorio. Ciò ha permesso di generare sinergie ed interventi importanti nel merito delle iniziative a sostegno dello sviluppo territoriale, sulle quali il Presidente Puglisi insiste ormai da molti anni. La decisione di conferire la Presidenza Onoraria ad Antonio Marino è, dunque, motivata dalla sua presenza tangibile ed incisiva a supporto del club, oltre che dalle sue straordinarie qualità umane e profonda sensibilità riguardo il nostro meraviglioso Cilento ed i suoi abitanti“. Durante lo stesso appuntamento la società renderà inoltre omaggio al Direttore Generale Matteo Canale, celebrando la benemerenza ricevuta dalla LND per i 20 anni di attività dirigenziale nel calcio italiano. Omaggio, quello al Direttore Generale, fortemente voluto dal Presidente Puglisi, non soltanto per sottolineare il meritato traguardo raggiunto da Matteo Canale, ma per tributargli il merito di svolgere la propria attività con qualità rara, duttilità e capacità organizzativa esemplare.