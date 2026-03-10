Femminicidio Borsa, al via l’Appello

Si è riaperto ieri, nell’aula della Corte d’Assise d’Appello di Salerno, il caso giudiziario che riguarda il terribile femminicidio di Anna Borsa. A quattro anni di distanza dal tragico 1° marzo 2022, quando la giovane parrucchiera fu freddata a colpi di pistola nel salone di bellezza dove lavorava a Pontecagnano Faiano, la giustizia torna a interrogarsi sulla responsabilità di Alfredo Erra, l’ex compagno già condannato all’ergastolo in primo grado. L’udienza inaugurale del processo di secondo grado ha riacceso i riflettori su una vicenda che l’intera provincia di Salerno segue con il fiato sospeso, in attesa di capire se la massima pena inflitta dai giudici di merito troverà conferma o se la strategia della difesa riuscirà a scardinare l’impianto accusatorio basato sulla premeditazione. Il fulcro del dibattito processuale svoltosi ieri si è spostato immediatamente sulla tenuta psichica dell’imputato. I legali di Erra hanno infatti presentato istanza formale affinché la Corte disponga una nuova perizia psichiatrica, una “super perizia” che possa rivalutare la capacità di intendere e di volere dell’uomo al momento del delitto. Secondo la tesi difensiva, il quadro clinico e mentale dell’imputato non sarebbe stato sviscerato con sufficiente profondità nel corso del primo processo, suggerendo che Erra non fosse pienamente padrone delle proprie azioni quando decise di impugnare l’arma contro l’ex compagna. Questa richiesta rappresenta il cuore del ricorso in Appello e punta a ribaltare le conclusioni dei giudici di primo grado, che invece avevano descritto l’omicidio come un atto lucido, meticoloso e figlio di una volontà punitiva maturata nel tempo. Le ottantanove pagine della sentenza di primo grado, ripercorse ieri durante la relazione introduttiva della Corte, non lasciavano spazio a dubbi interpretativi: il delitto di Anna Borsa era stato catalogato come l’epilogo di un’ossessione persecutoria. I giudici avevano ricostruito mesi di tensioni, minacce e pedinamenti, dipingendo il profilo di un uomo che aveva pianificato l’agguato fin nei minimi dettagli. La freddezza con cui l’assassino era entrato nel negozio di via Tevere, ignorando i presenti per colpire mortalmente la giovane donna, era stata la prova cardine per giustificare l’ergastolo. Ieri, tuttavia, la difesa ha provato a incrinare questa ricostruzione, puntando tutto su una presunta instabilità mentale che avrebbe offuscato la coscienza del condannato nel momento cruciale dell’aggressione, cercando di trasformare un delitto di possesso in un gesto privo di piena consapevolezza. L’udienza di ieri è stata dunque un passaggio interlocutorio ma densissimo di significato giuridico e umano. La Corte d’Assise d’Appello ha ascoltato le istanze delle parti e ha ripercorso le tappe fondamentali di un’indagine che ha scosso profondamente la comunità di Pontecagnano Faiano, dove il ricordo di Anna è più vivo che mai. Quell’atto di violenza estrema, consumato tra gli specchi e le poltrone di un’attività commerciale in pieno giorno, ha lasciato un segno che il tempo non ha scalfito. La ricostruzione dei fatti operata ieri ha ricordato a tutti come il 1° marzo di quattro anni fa non sia stata solo la fine di una vita giovane, ma l’esplosione di un fenomeno sociale che il tribunale è ora chiamato a giudicare nuovamente con estremo rigore. Ora la parola passa ai magistrati, che si sono riservati di decidere sulla richiesta della nuova perizia. La decisione, attesa nei prossimi giorni, segnerà lo spartiacque definitivo di questo secondo grado: l’eventuale accoglimento della perizia aprirebbe la strada a un supplemento istruttorio complesso, che potrebbe durare mesi, mentre un diniego confermerebbe la validità degli accertamenti già eseguiti, portando il processo speditamente verso la sentenza finale. La Procura Generale e le parti civili hanno già espresso parere contrario alla richiesta difensiva, ritenendo che le prove raccolte e le valutazioni psichiatriche già effettuate siano più che esaustive per confermare la piena imputabilità di Alfredo Erra. Il clima che si respira attorno al tribunale di Salerno resta di fortissima tensione emotiva. Da una parte vi è la famiglia di Anna Borsa, che chiede la conferma del carcere a vita per onorare la memoria di una ragazza uccisa mentre cercava solo di ricominciare a vivere lontano da un amore tossico; dall’altra vi è il tentativo tecnico della difesa di derubricare la responsabilità piena a un vizio di mente, parziale o totale, che cambierebbe radicalmente il destino giudiziario dell’imputato. È una battaglia legale che si gioca sulla sottile linea di demarcazione tra la patologia e la crudeltà intenzionale. In questo equilibrio precario tra diritto e dolore, la Corte è chiamata a stabilire se la mano che sparò quel martedì mattina fosse guidata da un piano criminale consapevole o da un improvviso blackout psicologico. La cronaca di questi quattro anni ci restituisce l’immagine di una comunità che non ha mai smesso di chiedere giustizia per Anna, trasformando il suo nome in un monito contro ogni forma di sopraffazione. Il processo di ieri ha dimostrato che, nonostante il tempo trascorso, l’esigenza di una verità giudiziaria definitiva rimane la priorità assoluta per un territorio che attende di chiudere questo tragico capitolo con una parola definitiva sulla colpevolezza e sulla pena. Mentre si attende lo scioglimento della riserva, resta il silenzio di un’aula che ieri ha riascoltato i dettagli di una mattinata di sangue, in attesa che la legge faccia il suo corso e stabilisca se l’ergastolo sia l’unica risposta possibile a un atto che ha spezzato il futuro di una donna e distrutto la serenità di intere famiglie. Il verdetto sulla perizia sarà il primo, vero segnale di come la Corte d’Assise d’Appello intenda procedere in questo delicatissimo secondo atto giudiziario.