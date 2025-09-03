Gaza, Tiso (Accademia IC): “Vicinanza a missione Global Sumud Flotilla. Obiettivo Pace”

«La Global Sumud Flotilla è partita nelle scorse ore, portando con sé un forte messaggio di solidarietà e speranza. Si tratta di un’iniziativa promossa da una rete internazionale composta da volontari, organizzazioni non governative e realtà della società civile, il cui scopo è consegnare aiuti umanitari essenziali alla popolazione palestinese. Un’azione pacifica, dal grande valore civile, che va tutelata con decisione da parte della comunità internazionale. Come Accademia Iniziativa Comune, esprimiamo la nostra totale vicinanza agli attivisti e alle attiviste coinvolti in questa impresa, che incarnano i valori della nonviolenza e della solidarietà. Le recenti dichiarazioni intimidatorie da parte di esponenti del governo israeliano destano profonda preoccupazione. È necessario che l’Italia e Ue reagiscano con fermezza, respingendo ogni tentativo di criminalizzazione di un’azione umanitaria. La Global Sumud Flotilla rappresenta uno dei più ampi sforzi di mobilitazione dal basso mai realizzati a sostegno della popolazione di Gaza. In un contesto di emergenza umanitaria senza precedenti, questa iniziativa assume un significato tanto simbolico quanto pratico: un gesto concreto di resistenza nonviolenta, un richiamo all’urgenza della pace. Ci auguriamo che questa azione riesca a scuotere le coscienze e a favorire una presa di posizione chiara da parte delle istituzioni internazionali, affinché si metta fine al conflitto e si costruisca finalmente un percorso di pace giusta e duratura per tutto il Medio Oriente”

Così, in una nota, Carmela Tiso, Portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e Presidente dell’Associazione Bandiera Bianca.