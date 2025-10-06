Gasparri: Cirielli? Ipotesi possibile

Siamo più propensi all’allargamento verso la società civile, ma quella di Cirielli è una delle ipotesi possibili”. Lo ha dichiarato Maurizio Gasparri (FI) a ‘Ping Pong’ su Rai Radio1, in merito alla scelta del candidato del centrodestra in Campania. “Non discutiamo di sconfitte, siamo in campo per vincere. Oggi l’attenzione è sulla Calabria, dove vedrete risultati eclatanti. L’obiettivo è rafforzare il centrodestra e dare continuità a una buona amministrazione”, ha concluso.
