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Gasolio introvabile per le ambulanze, A.N.A.S. Campania: «Garantire subito i rifornimenti al 118»

  • Ottobre 21, 2026
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Gasolio introvabile per le ambulanze, A.N.A.S. Campania: «Garantire subito i rifornimenti al 118»

Gasolio introvabile per le ambulanze, A.N.A.S. Campania: «Garantire subito i rifornimenti al 118»

Appello ai cinque Prefetti e alla Giunta regionale: punti di approvvigionamento dedicati, forniture prioritarie e coordinamento immediato.

Napoli, 21/10/2026 – Le difficoltà di approvvigionamento di gasolio legate ai blocchi degli autotrasportatori in Campania stanno mettendo in difficoltà anche le associazioni impegnate nel soccorso sanitario. A segnalarlo è Vito Guariglia, presidente regionale di A.N.A.S. – Rete Associativa Nazionale, le cui associazioni affiliate gestiscono circa il 70% del servizio 118 in Campania.

«Le nostre associazioni ci segnalano che non riescono a rifornire le ambulanze perché gli impianti ai quali si rivolgono hanno esaurito il gasolio. È una criticità concreta che richiede una risposta immediata: se il carburante non arriva, il rischio è che mezzi ed equipaggi pronti a intervenire non possano raggiungere chi ha bisogno di soccorso».

ANAS Campania chiede ai Prefetti di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno e alla Giunta regionale un intervento coordinato per assicurare la continuità del servizio: individuazione di distributori con disponibilità garantita e accesso prioritario per il 118, forniture dedicate e un collegamento operativo diretto con le associazioni.

«Non possiamo aspettare che un’ambulanza resti senza carburante per attivare una soluzione. Chiediamo di sapere subito dove i mezzi del 118 possono rifornirsi e con quali modalità. Siamo disponibili a fornire i dati sui mezzi coinvolti, sulle autonomie residue e sui fabbisogni delle nostre associazioni, così da indirizzare gli interventi dove sono più urgenti».

«Rispettiamo le ragioni della protesta degli autotrasportatori e rivolgiamo anche a loro un appello affinché siano agevolate le forniture necessarie ai servizi di emergenza. La tutela della vita deve essere una priorità condivisa. Il nostro obiettivo è garantire che ogni ambulanza possa continuare a rispondere alle richieste di soccorso», conclude il presidente regionale A.N.A.S.

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