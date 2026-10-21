De Luca: Una situazione sociale drammatica - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

De Luca: Una situazione sociale drammatica
Gasolio introvabile per le ambulanze, A.N.A.S. Campania: «Garantire subito i rifornimenti al 118»
Vendita Foce Irno, la Procura di Salerno chiede l’archiviazione
Salerno, è morta Renata Tafuri: attrice e moglie di Claudio Tortora
Ultimora

De Luca: Una situazione sociale drammatica

  • Ottobre 21, 2026
  • 0
  • 72
  • 1 Min Read
De Luca: Una situazione sociale drammatica
Ci arrivano notizie sempre più drammatiche sulle situazioni di emergenza che stanno esplodendo un po’ in tutti i campi a seguito delle proteste del mondo del trasporto. Non vi sono più soltanto gli scaffali vuoti nei supermercati. Si rischia ormai una paralisi generale che va dalla raccolta dei rifiuti ai rifornimenti di carburante, alle attività scolastiche e universitarie, alla perdita drammatica di produzioni agricole che rischiano di andare al macero.
C’è da sperare che il governo dia risposte immediate, superando gli elementi di attendismo e di sottovalutazione che si sono accumulati in questi mesi. Sono pronto a ricevere una delegazione dei manifestanti nella giornata di domani, per verificare in concreto le situazioni esistenti, e dare una mano per superare le emergenze, e per sostenere le ragioni di quanti, dai produttori agricoli ai trasportatori, al mondo della pesca, sono stati messi in ginocchio dal caro energia, e dalle gravi sottovalutazioni di questi mesi.
Garantire la tenuta sociale e le possibilità di vita minimamente dignitose sono oggi la priorità assoluta, sulle guerre, sulle finanze, sulle mezze misure.
Decisioni concrete e immediate sono il presupposto indispensabile per ripristinare un clima di unità nel paese e di superamento di emergenze non più tollerabili.
Articolo Precedente

Articoli Correlati

Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Tommaso D'Angelo
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Tommaso D'Angelo
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Tommaso D'Angelo
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Tommaso D'Angelo
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Tommaso D'Angelo
Giugno 15, 2013