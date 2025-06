Fratoianni, alla Regione Campania si è chiusa una stagione

“De Luca ha fatto per due mandati il presidente della Regione. È certamente anche lui un protagonista di questa partita. Ne discuteranno le forze politiche sul territorio. Si è chiusa una stagione. Ora se ne apre un’altra e questa stagione, come accade sempre, ha bisogno di conservare le cose buone e di fare meglio le cose sulle quali ci sono stati dei limiti. In questi anni noi abbiamo avuto una posizione anche molto critica su molti aspetti ma oggi non chiediamo a nessuno abiura”. Lo ha detto Nicola Fratoianni (AVS) a margine di un evento a Salerno commentando con i giornalisti quello che può essere il ruolo del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nella prossima tornata elettorale regionale. “Per noi il tema non è una resa dei conti con il passato – ha aggiunto – ma l’avvio di una nuova stagione”. “Noi pensiamo ad una alleanza che parte da un cuore. AVS, PD, M5S sono il cuore di un’alleanza per l’alternativa, un cuore che deve sapere costruire convergenze nei territori sulla base di un programma, di una idea per questa Regione, per le altre regioni e per tutto il Paese. E noi come AVS lavoriamo per questo. Lo abbiamo fatto sempre e lo faremo ancora. L’obiettivo è battere la destra e dare un’alternativa a questo Paese”, ha concluso.