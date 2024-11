Fratelli d’Italia si radica sempre più nel territorio

di Arturo Calabrese

Sempre più in crescita il partito di Fratelli d’Italia nelle varie aree del Cilento. Dopo l’ingresso dei consiglieri di minoranza di Giungano Sabrina Palumbo, Amedeo Santoro e Maria De Lucia, il partito di Giorgia Meloni continua a crescere e a radicarsi nei territori.

«Per noi è un onore avere così tante adesioni – dice la coordinatrice dell’area Alto Calore Antonella Caiazzo – in questi anni abbiamo messo in pratica un grande lavoro di squadra che ci ha portati ad essere una realtà politica riconosciuta ed ammirata. Se così non fosse – aggiunge – non avremmo così tanti avvicinamenti. Negli ultimi tempi sono nati nuovi circoli e il simbolo di Fratelli d’Italia è in molti comuni. Devo ringraziare tutti ed in particolare i membri del direttivo Claudio Pignataro e Tony Vassalluzzo. Anche questo vuol dire fare gioco di squadra». Nati infatti i circoli di Altavilla Silentina, Albanella, Laurino, Piaggine, Campora, Ottati, Prignano Cilento, Castel San Lorenzo, Sacco, Stio, Bellosguardo, Lustra. Ed è proprio da quest’ultimo comune che arriva una nuova adesione.

Il sindaco Luigi Guerra aderirà al partito e lo farà ufficialmente venerdì alle ore 17.30 in un incontro pubblico presso il castello di Rocca Cilento al quale parteciperanno gli esponenti locali del partito oltre che deputati, senatori e dirigenti.

«È importante essere presenti con gli amministratori – dice il coordinatore Alto Cilento Modesto Del Mastro – oggi Fratelli d’Italia vive un forte slancio, un momento che ci ripaga di anni di lavoro e di lotta politica tanto nel Cilento quanto in altre parti del nostro Paese. Continueremo a crescere – conclude – per dare rappresentanza ai territori e farci trovare pronti ai prossimi appuntamenti elettorali». Insomma, il lavoro che il partito di Giorgia Meloni sta portando avanti da tempo inizia a dare i propri frutti e lo fa con la consapevolezza di poter incidere sempre di più. Nel Cilento, nello specifico, è proprio Fratelli d’Italia a condurre varie battaglie. Si ricordano, tra esse, quella legata al Sistema Cilento: grazie al senatore Antonio Iannone, ma senza dimenticare l’altrettanto importante impegno del deputato di Noi Moderati Pino Bicchielli, è stato costituito il comitato di inchiesta parlamentare sul tema e sull’uccisione del sindaco Angelo Vassallo.

«La mia adesione è l’arrivo di un lungo percorso – dice il primo cittadino di Lustra Luigi Guerra – vedo in questo partito la possibilità di lavorare sui temi e soprattutto riportare al centro il futuro dei territori. Vivere in un’area interna non è facile, ma se si continua a non fare nulla lo sarà sempre di più. Fratelli d’Italia sarà la mia casa e darò del mio meglio al partito». Nei prossimi giorni, come è stato già annunciato, ci saranno altre novità che riguarderanno sia amministratori che normali cittadini con la nascita di nuovi circolo in tutte le zone della provincia di Salerno.