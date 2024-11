Fratelli d’Italia più forte in Cilento: aderisce Guerra

di Arturo Calabrese

Il partito Fratelli d’Italia si radica sempre più nel territorio cilentano. Nella suggestiva cornice del castello di Rocca Cilento, si è tenuto un incontro del partito che aveva, tra le altre cose, l’obiettivo di presentare ufficialmente l’adesione del sindaco di Lustra, di cui Rocca è frazione, Luigi Guerra. Gremita la sala De Matteis dal maniero: esponenti del partito e tanti cittadini hanno voluto accogliere la novità.

«Sono onorato di essere qui davanti a tante persone – le parole del primo cittadino – inizio un nuovo percorso in politica conscio che Fratelli d’Italia possa rappresentare il futuro per i territori. Questa è un’operazione partita dal basso e so che si potrà fare molto per il Cilento. C’è molto da fare, non lo neghiamo, ma lavorare non mi spaventa e l’impegno per questo comprensorio sarà sempre massimo anche perché viviamo un periodo fin troppo complesso nel quale ci si deve dare da fare e nel quale non si può rimanere a guardare».

Soddisfatto è il coordinatore dell’area nord del Cilento Modesto del Mastro: «cresciamo sempre di più – l’intervento – ci radichiamo nei territori e siamo presenti laddove è necessario. Stanno aderendo molti amministratori, consiglieri, gente comune, in tanti che vogliono sposare quello che è l’indirizzo di un partito di governo.

Dobbiamo rispondere ai cittadini, noi non parliamo dai Palazzi del potere ma lo facciamo tra la gente».

Presenti alla serata, i vari coordinatori cilentani di Fratelli d’Italia come Claudio Pignataro, Antonella Caiazzo, Tony Vassalluzzo, Gianfranco Capo, Alessio Mazzaro, Adamo Coppola, Raffaele Marciano, i consiglieri del Parco del Cilento Luisa Maiuri e Chiaria Ianni ed il presidente Giuseppe Coccorullo. Importanti gli interventi di Giuseppe Fabbricatore, Italo Cirielli e del senatorio Antonio Iannone che anche da Rocca Cilento ha lanciato la candidatura alla Regione di Edmondo Cirelli con l’obiettivo di voltare pagina.

Tanti gli applausi nella sala gremita durante e al termini dei vari interventi.