Francia, Bayrou: "Italia fa dumping fiscale"

  Agosto 31, 2025
Francia, Bayrou: “Italia fa dumping fiscale”

(Adnkronos) – ''L'Italia sta facendo una politica di dumping fiscale''. Lo ha dichiarato il primo ministro francese Francois Bayrou rispondendo ai giornalisti a una settimana dal voto di fiducia al suo governo fissato per l'8 settembre. Esprimendosi contro il ''nomadismo fiscale'', il premier ha quindi affermato che in Francia ''abbiamo permesso che il debito si accumulasse" e che ''il denaro destinato ad attori economici stranieri non irrigherà il Paese". Come esempio positivo ha invece citato il Giappone, dove il debito "è detenuto al 99% dai giapponesi". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

