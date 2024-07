Forza Italia: Sgravi fiscali per i commercianti

di Erika Noschese

Fronteggiare la crisi del commercio con una serie di proposte concrete: questa l’iniziativa lanciata dal coordinamento cittadino di Forza Italia con il sostegno del dipartimento giovani che nelle scorse settimane hanno distribuito un questionario a circa duecento commercianti per evidenziare le criticità. Tra i problemi maggiormente riscontrati la scarsità di parcheggi o il costo elevate, specie nelle zone centrali; l’indisponibilità di parcheggi privati poste dalle unità commerciali a disposizione dei clienti; carenza di trasporto pubblico per i rioni collinari; la sicurezza in particolar modo nella zona orientale; la scarsa manutenzione pubblica e il degrado nelle strade; la tassazione elevata; il tramonto della movida. «Il commercio vive una fase assai critica così come accade a livello nazionale. Noi ci possiamo impegnare per quanto riguarda Salerno, proponendo al Comune quelle che riteniamo essere proposte utili per migliorare il settore. Chiaramente non abbiamo la pretesa di risolvere immediatamente i problemi ma abbiamo delle idee che intendiamo portare avanti», ha dichiarato Vincenzo Indelli, avvocato e responsabile Forza Italia per il commercio che accende i riflettori sulla questione fitti e propone di «mettere in campo una serie di iniziative per calmierare come raggiungere accordi con i proprietari o i costruttori che realizzano i locali commerciali; possiamo pensare a sconti sulla Tari, l’Imu. Per quanto riguarda la sicurezza è necessario impedire il commercio degli extracomunitari, in particolare quello illegale, fonte di concorrenza sleale. Si potrebbe immaginare la nascita di comitati di cittadini, come prevede la legge, che aiutano le forze dell’ordine nell’osservare il territorio e quindi valutare eventuali pericoli, comunicando con appositi strumenti o app. – ha aggiunto Indelli – Altre iniziative possono riguardare una migliore sistemazione, manutenzione ordinaria più precisa e puntuale dando poi agevolazioni ai commercianti che si impegnano a manutenere lo spazio antistante la loro attività commerciali». Sul fronte della sicurezza Forza Italia chiede di ripristinare la figura del vigile urbano di quartiere, garantendo una presenza costante sul territorio affiancando queste figure agli agenti di polizia municipale. «Abbiamo fatto un incontro con alcuni esponenti del commercio salernitano. Il momento è difficile, Salerno non è più attrattiva per i flussi di turisti e visitatori e per far tornare la città viva occorrono alcuni accorgimenti; abbiamo delle proposte come la manutenzione, i parcheggi, inaccessibili o con prezzi particolarmente alti; poi c’è un problema di sicurezza mentre per quanto riguarda la movida si è spostata in altre zone della provincia o addirittura in altri capoluoghi della regione – ha spiegato il coordinatore provinciale Roberto Celano – Alcune amministrazioni hanno pensato ad un direttore artistico per incentivare la movida e il Comune potrebbe pensare ad un’iniziativa simile; altra proposta è il vigile di quartiere; l’adozione di aiuole e così via che fanno da ausilio economico al commercio al dettaglio attraverso oneri di urbanizzazione e la tassazione che proviene dalla grande distribuzione». Sul fronte della manutenzione delle strade i forzisti propongono “adotta una strada” per la progettazione partecipata e la cura di spazi urbani; “adotta un’aiuola” per l’affidamento di spazi verdi a privati o enti pubblici senza scopo di lucro; “creatività urbana” per l’autorizzazione all’utilizzo di superfici pubbliche per la creatività urbana, manifestazioni di quartiere e così via; “ripulisci i monumenti” per interventi provenienti dalla cittadinanza per la pulizia di monumenti. In cambio, l’amministrazione comunale potrebbe offrire sconti consistenti sulle tasse di concessione previste per l’occupazione di suolo pubblico per bar e ristoranti, ad esempio. «Abbiamo diffuso duecento questionari e i commercianti hanno individuato le specifiche criticità e credo che saranno oggetto di proposte. Al corso cittadino i lavori vanno avanti da mesi e questo ha portato ad un decremento per le attività commerciali e la nostra proposta è di ridurre la Tari nei confronti di questi commercianti che stanno vivendo momento di disagio. È ingiusto che devono subire disagi per lavori non a loro addebitabili. Noi siamo una forza di proposta e andiamo avanti», ha dichiarato il coordinatore cittadino Giuseppe Fauceglia. «La criticità maggiore riguarda i giovani, costretti a lasciare la loro città per studiare o lavorare altrove e anche su questo è necessario intervenire in tempi rapidi», ha detto il vice coordinatore regionale vicario per Forza Italia Giovani Campania.