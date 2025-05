Forza Italia candida Marco Galdi e Nello Fiore

“È davvero curioso che quando nel centrodestra ci si confronta si parli subito di rottura, mentre quando nel centrosinistra si spaccano si parla invece di confronto”. Lo ha detto Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania, intervenendo a una manifestazione del partito a Cava de’ Tirreni. “Fratelli d’Italia ha avanzato la sua proposta, autorevole, con Edmondo Cirielli; la Lega ha fatto altrettanto con Gianpiero Zinzi. Noi, come Forza Italia, riteniamo invece che ci siano maggiori possibilità di vittoria con un candidato civico e per questo abbiamo fatto più nomi. Tutto qui”, ha aggiunto Martusciello. “Abbiamo anche ribadito – ha concluso – che la candidatura non spetta di diritto a nessun partito e che sarà il tavolo nazionale a decidere a breve il nome del candidato. Mi sembra un ragionamento molto serio e costruttivo, così come è giusto l’appello a decidere presto”. Ma il commissario regionale di Forza Italia non si limita a parlare della candidatura del Governatore. Sta lavorando alle liste per presentare il conto a fine tornata elettorale e confermare i buonissimi risultati degli azzurri in Campania. Piano piano sta venendo fuori la lista dei candidati per quanto riguarda Salerno. Due new entry importanti e di peso. Nello Fiore, la scorsa tornata elettorale nelle liste di De Luca e battuto da Nino Savastano ma che ha nel suo carnet un bel gruzzolo di voti. Fiore è stato corteggiato a lungo anche d a Azione ma alla fine ha scelto Forza Italia.L’altro nome in campo è Marco Galdi, ex sindaco di Cava de’ Tirreni. Ha ricoperto la carica dal 1° aprile 2010 al 15 giugno 2015. Il nome di Galdi non è l’unica novità che arriva da cava de’ Tirreni. Martusciello annuncia: «”La scelta dell’avvocato Antonio Barbuti, presidente del consiglio comunale di Cava dei Tirreni, insieme ad altri tre consiglieri comunali e a un assessore, di aderire a Forza Italia in una città simbolo come Cava, dimostra la straordinaria capacità attrattiva del nostro partito. “Nella stessa giornata – aggiungono – ha scelto Forza Italia anche il consigliere comunale di Pagani, Vincenzo Violante. Si tratta complessivamente di oltre tremila voti che arrivano al partito da esponenti dell’area centrista che si riconoscono nel nostro percorso e nei nostri valori». Il nome di Galdi sarà ufficializzato nel corso del congresso cittadino di Cava. Galdi rappresenta per storia personale e radicamento sul territorio, potrà diventare un punto di riferimento per tutta la coalizione. Nella lista di Forza Italia ovviamente Roberto Celano, consigliere comunale di Salerno e un nome forte che arriverà da Capaccio. Sul fronte femminile in campo l’ex europarlamentare Lucia Vuolo, la figlia del sindaco di Scafati Federica Aliberti e Annalisa Spera di Battipaglia.