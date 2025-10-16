Food, Orlandi (Aigrim-Fipe): "Chiediamo decontribuzione aumenti contrattuali" - Le Cronache
  • Ottobre 16, 2025
(Adnkronos) – "Al Governo chiediamo la decontribuzione degli aumenti contrattuali, se non integrale, almeno calmierata. La seconda richiesta riguarda il tema dell’housing che è molto attuale”. Lo dice Riccardo Orlandi, presidente di Aigrim-Fipe, all’edizione 2025 dell’Aigrim Day – Forum della ristorazione in catena a Milano, l’appuntamento annuale che fa il punto sull’evoluzione del mercato della ristorazione organizzata e sulle principali sfide del futuro coinvolgendo i principali player del mercato, le aziende della filiera, i rappresentanti del mondo associativo e le istituzioni. “L’obiettivo di Aigrim Day è riunire gli stakeholder, le aziende associate e anche la politica – prosegue Orlandi – Crediamo fortemente che una giornata di questo tipo possa dare spunti e riflessioni per un mercato che rappresenta una quota importante per l’Italia visto che siamo oltre il 10%”. Un importante progetto coinvolge la Tunisia: “Il settore è in crescita, ma c’è una crisi generalizzata nella ricerca del personale che riguarda tutto il mondo del lavoro – spiega Orlandi – Per questo abbiamo deciso di provare a portare in Italia della forza lavoro immigrata e formata. È un progetto pilota, partiremo con numeri bassi, ma significativi, sperando che in futuro possano crescere. Abbiamo avuto la collaborazione importante di Fipe Commercio ed è arrivato il via libera della Tunisia. L’obiettivo è avere questi lavoratori immigrati formati per l’inizio della stagione estiva” conclude Orlandi. 
