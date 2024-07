Fondi sviluppo coesione, De Luca: “Sottratti 388,5 mln a Campania

l via libera del Cipess all’assegnazione alla Campania di 388,5 milioni del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 è “un’altra truffa mediatica come per Bagnoli. Dicono che sono fondi del Governo, falso, sono della Regione Campania”.

Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca commentando la decisione di oggi del Cipess.

“Questi 388 milioni – ha detto De Luca – sono stati sottratti al nostro Fsc, ed eravamo anche d’accordo purché si arrivi alla firma dell’accordo. Che invece ancora non viene fissata, adducendo motivazioni assurde. In ogni caso dopo il passaggio al Cipess, occorre la pubblicazione degli atti, e quindi tutto deve andare alla Corte di Conti. Se va bene se ne parla in autunno.

E’ stato perso un anno”.